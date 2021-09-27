Bakanlığın 155 yangın söndürme aracı, AKP ve MHP'li belediyelere peşkeş çekilmiş

'SON İKİ YILDA 155 ARAZİ ARACI AK PARTİ VE MHP’Lİ BELEDİYELERE HİBE EDİLDİ'





'ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYGULAMASI KANUNA AYKIRI'





GazeteDuvar'ın Müzzeyyen Yüce imzalıgöre, Siyasi iktidarın, orman yangınlarına müdahalede yetersiz kaldığı tartışmaları sürerken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 155 arazi aracının, yangınlardan önce AK Parti ve MHP’li belediyelere bedelsiz hibe edildiğini açıkladı.Söz konusu araçların AK Parti ve MHP’li belediyelere aktarılmasını, “çürümüşlüğün resmi” olarak değerlendiren Torun,“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın araç yardımlarının yüzde 97’sini sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığını ortaya çıkarmıştık. Şimdi bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nde yeni bir partizanlıkla karşı karşıyayız. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlükleri, ellerindeki bazı araçları dönem dönem ihaleyle ve açık artırma usulüyle satışa çıkarabilir. Buradan gelen kazançlar da müdürlüğün bütçesine eklenir. Ancak son dönemde bu uygulamanın dışına çıkılarak araçların belediyelere aktarıldığını tespit ettik. Bu kapsamda, Orman Genel Müdürlüğü son iki yılda elindeki 155 aracı belediyelere hibe etme kararı almış ve tüm belediyelere ortak bir duyuru yapılmadan bu araçların tamamı el altından AKP ve MHP’li belediyelere hibe edilmiş. AKP’li 123 ve MHP’li 32 belediyeye birer araç gönderilmiş” ifadelerine yer verdi.Orman Genel Müdürlüğü’nün bu uygulamasının kuruluş kanunlarına açıkça aykırı olduğunu ve görevi kötüye kullanma suçu işlediğini kaydeden Seyit Torun, şöyle konuştu:"Yıllar içinde bütçesi ve personel sayısı azaltılan ve bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kaldığı ortaya çıkan Orman Genel Müdürlüğü’nün araçlarının da AKP ve MHP’li belediyelere aktarılması iktidarın çürümüşlüğünün resmidir. Bu araçlar vatandaşın vergilerinden oluşan kaynaklarla alınmıştır. Eğer hibe edilecekse bile tüm belediyelere eşit paylaştırılması gerekir. İktidar, devletin tüm kaynaklarını kendi belediyelerine aktararak, muhalefet belediyelerinde yaşayan vatandaşların hakkını da gasp ediyor, oyunu alamadığı vatandaşa hizmet götürülmesini engelliyor. Biz onların gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya ve vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki halkımız ilk seçimlerde devlet kaynaklarının tamamını sadece kendisi için kullanan bu yönetime sandıkta dersini verecek.”