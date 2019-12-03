Bakanlığın 'durdurduk' dediği canlı hayvan ithali tam gaz sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 26 Ekim 2019 itibarıyla besilik hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi verilmediğini açıklamasına karşın, 20 Kasım’da bakanlık tarafından 4 bin baş hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi verildiği ortaya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hangi işletmelere kontrol belgesi verildiğini sordu.







Kurban Bayramı öncesi sahte belge ve sahte veteriner sağlık sertifikaları ile canlı hayvan ithalatı yapıldığı ortaya çıkmıştı. 22 Temmuz 2019’da basına yansıyan “Sahte belgeli kurban ithali” başlıklı haberde belge sahteciliği yapılarak Türkiye’ye canlı hayvan sokulması kamuoyunda da tartışma başlatmıştı. Kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, canlı hayvan ithalatına kırmızı ışık yakıldığını duyurmuştu. Pakdemirli, konuyla ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Bugün itibarıyla besicilik hayvanlarla ilgili de frene komple basmış durumdayız. Tabii ki biz bu konuda tamamen frene bastık. 26 Ekim itibarıyla yeni kontrol belgesi vermiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Tayyip Erdoğan da 3. Tarım ve Orman Şûrası’nın kapanışında, “Zorunlu olmadıkça besilik hayvan ve et ithalatı yapılmayacağını, kasım ayından itibaren besilik hayvan ithalatı için taleplerin kabul edilmediğini” açıklamıştı.





4 BİN BAŞ HAYVAN





Bu açıklamalara rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın canlı besilik hayvan ithalatına ilişkin kontrol belgesi düzenlediği ortaya çıktı.





Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından, 20 Kasım 2019 tarihinde, Zenet Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye dört ayrı kontrol belgesi düzenlendi. Her bir kontrol belgesinde söz konusu şirkete Letonya’dan biner baş besilik sığır ithalatına onay verilerek toplamda 4 bin baş besilik hayvan ithalatına yeşil ışık yakıldı.





‘KAÇ ŞİRKETE İZİN VERİLDİ?’





CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 4 bin baş sığır ithalatına yeşil ışık yakılmasını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, Bakan Pakdemirli’ye, “26 Ekim tarihi itibarıyla yeni kontrol belgesi verilmeyeceğini söylemenize karşın bu tarihten sonra kontrol belgesi verildiği görülmüştür. Bu tarihten sonra ithalat izni için kontrol belgesi verilen işletmeler hangileridir? Kontrol belgeleri ile ithalat izni verilen canlı hayvan sayısı ne kadardır ve bu belgelerle ne kadar canlı hayvan ithalatı yapılmıştır” sorularını yöneltti.