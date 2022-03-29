Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlığın gönderdiği ders kitaplarını hurdacıya satan memur tutuklandı /29 Mart 2022 16:46

Bakanlığın gönderdiği ders kitaplarını hurdacıya satan memur tutuklandı

Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği ders kitaplarının hurdacıya satan İl Milli Eğitim Müdürlüğü satın alma memuru tutuklandı. Depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı.

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Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ders kitaplarının bir hurdacıda olduğu ihbarını değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kitapların peşine düştü. Melikgazi ilçesi Sivas yolu üzerindeki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, burada hurda yığınları içerisine gizlenmiş 4 bin 800 kilogram kitap ele geçirdi. Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda 11 bin 400 kilogram kitabın daha hurdacıya satıldığını tespit etti.

KİTAPLAR TIR’DA ELE GEÇİRİLDİ
Birgün’ün haberine göre operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 600 ton kitabı Ankara’nın Elmadağ ilçesi girişinde bir tırda ele geçirdi. Ele geçirilen kitapların yeniden sayımı yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Operasyonda İl Milli Eğitim Müdürlüğü satın alma memuru M.B., depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı mahkemece ‘zimmete para geçirme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı.

2020 YILINDA BASILAN KİTAPLAR
Ele geçirilen kitapların 2020 yılında basıldığı, 5 yıl kullanma süresi olduğu öğrenildi. Kentte daha önce de Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği kaynak kitapların depolarda saklandığı ve okul yöneticilerinin velileri kaynak kitap almaya zorladığı iddia edilmişti.
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