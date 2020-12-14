Bakanlığın ihale şampiyonluğu yabancıya gitmemiş

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri üzerine CHP Grubu adına konuşma yapan Ankara Milletvekili Murat Emir, Medipol Üniversitesi rektörüyken Sağlık Bakan Yardımcılığına atanan Sabahattin Aydın’la ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.





Aydın’ın Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduğu dönemde eşi Sibel Aydın’ın Bilbest Bilişim Sağlık adında bir şirket kurduğunu belirten Emir, “Sabahattin Aydın, sayın bakanın çok sevdiği ve Medipol’den transfer ettiği bakan yardımcısı. Aydın, 2003’te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar. Şirketin adı Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Bu şirket Sağlık Bakanlığının yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın, notere gider ve ortaklığını bitirir ve o sıradaki müsteşar yardımcısı üstündeki yükü atmış gibi görünür. Bize göre ahlaki açıdan uygun olmayan bir şey”





“HÜLLELİ İŞLEMLE MALI GÖTÜRÜYORLAR”





İşlerin nasıl yürüdüğünü anlatan Emir, “O sırada bu işler yürür gider. 2010’da sayın Bakan Yardımcısı, müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete bu arada bakanlığın bütün kamu ihalelerini alan, milyon dolarları götüren bu şirkete bu sefer oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Buradan ne anlıyoruz. Bu bir hülleli işlemdir. Yani müsteşar yardımcısı, eşinin, kendisinin, oğlunun malı götürdüğü fark edilmesin diye hülle yapmış ve birini atamış oraya. Görevi bitince de oraya tekrar oğlunu getirmiştir” ifadelerini kullandı.







E-NABIZ DA OĞLUNUN ŞİRKETİNE





Şirketin aldığı ihalelerin saymakla bitmediğini kaydeden Murat Emir, “Hasta Yönetim Sistemi, Hasta Bilgi Sistemi, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri, en son 2015’te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi davet usulü, yağlı ballı, hiçbiri gerçek ihale değil. Şimdi bu para helal para mı? Çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz. Birçok soruma cevap vermediğiniz gibi. Yargı bırakmadınız memlekette. Adalete de hesap vermeyebilirsiniz. Ama Allah’a nasıl hesap vereceksiniz?” diye sordu.





“AŞI DAĞITIMINI DA TAKİP EDECEĞİZ”





Aşı dağıtımı işinin de bu şirkete verilebileceğini kaydeden Emir, “Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz. Oğlunuza yedirmek için de geldiniz bütçe istiyorsunuz bizden. E-nabız sistemini oğlu yapıyor. Aşı dağıtımında da ne kadar adil olacağınızı yakından takip edeceğimizi milletimize ve sizin bilginize sunarım” dedi.