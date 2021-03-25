Bakanlığın kayıp parası 3.5 milyar lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesindeki Ar-Ge fonundaki kayıp paranın katlanarak büyüdüğünü ifade eden CHP’li Murat Emir, kayıp paranın 3.5 milyar liraya çıktığını söyledi. Emir, iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelttiği bir soru önergesiyle TBMM’ye de taşıdı.







KAĞIT ÜSTÜNDE GÖZÜKEN PARA GERÇEKTE YOK





BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde oluşturulan AR-GE fonuyla karayolu, demiryolu, elektronik haberleşme, bilişim, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Emir, “AR-GE fonunda 2019 yılında 3 milyar 118 milyon 542 bin TL birikti, bu paranın 153 milyon TL’si Türksat 6A uydusuna, 143 milyon TL’si de Türkiye Uzay Ajansı’na aktarıldı. Geriye kalan 2,8 milyar TL’lik kaynağın ise çağrı usulüne göre destek başvurusu alınmadığı gerekçesiyle bir sonraki yıla aktarıldığı belirtildi. Bakanlığın 2020 yılı faaliyet raporunda ise fonda 3 milyar 791 milyon 745 bin TL toplandığı bu paranın 195 milyon 87 bin TL’sinin Türkiye Uzay Ajansı’na aktarıldığı ifade edildi. Kullanılmayan bütçe kaleminin ise gelecek yıllara aktarıldığı belirtildi” dedi.





HAZİNE BÜTÇE AÇIĞINI AR-GE FONLARIYLA KAPATMAK İSTİYOR





Çeşitli kurumlardan yapılan kesintilerle biriken bu paranın ulaştırma ve bilişim alanındaki AR-GE projelerinin desteklenmesi için kullanılması gerektiğini hatırlatan Emir, “Bakanlık her yıl yayınladığı faaliyet raporunda, ‘Çağrı usulüne göre destek başvurusu alınmadığından proje başvurusu alınmamıştır’ diyerek AR-GE fonunda biriken paranın gelecek yıla aktarıldığını belirtiyor. 3 milyar liranın üzerindeki paranın aslında ortada olmadığını, aktarımın sadece kağıt üzerinde yapıldığını biliyoruz. Çünkü Hazine, bütçe açığını kapatmak için her birikmiş fonda olduğu gibi Ar-Ge fonundaki paraya da el koyuyor” dedi.