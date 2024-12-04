Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık 4 çay markasını ifşa etti: Zehirlenme tehlikesi var /04 Aralık 2024 19:21

Bakanlık 4 çay markasını ifşa etti: Zehirlenme tehlikesi var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili denetimleri de açıklamaları da devam ediyor. Son olarak ifşalanan 4 çay markası oldu. Bu ürünlerdeki gıda boyasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde bir kez daha dikkat çeken bir liste yayınladı. Bu kez, gıda boyası içeren ürünleri tespit edilen dört çay markası ifşa edildi. Tüketicilere uyarıda bulunan uzmanlar, bu ürünlerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Hileli Çay Markaları Açıklandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildi. Bu durum, hem halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu hem de tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirildi.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlık 4 çay markasını ifşa etti: Zehirlenme tehlikesi var Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:34:20