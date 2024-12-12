Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti! İşte listedeki restoranlar

Bakanlık, bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini ve haksız rekabetin önüne geçilmesi adına önemli adımlar atıldığını vurguladı.
İŞTE O RESTORANLAR...
Taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle faaliyet gösteren işletmelerin listesi yayımlandı.
Listede yer alan lahmacuncu firmalar arasında Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun ve Efes Pidecisi bulunuyor.
ALO 174 GIDA HATTINI ARAYIN
Bakanlık, halk sağlığını korumak adına vatandaşları, şüpheli gıda ürünleriyle karşılaştıklarında 174 ALO hattını arayarak ihbarda bulunmaya davet ediyor.