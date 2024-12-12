Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti! İşte listedeki restoranlar

İŞTE O RESTORANLAR...

Listede yer alan lahmacuncu firmalar arasında Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun ve Efes Pidecisi bulunuyor.









Bakanlık, Türkiye genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde, lahmacun gibi popüler Türk yemeklerine "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat" gibi tehlikeli gıdaların karıştırıldığını tespit etti.Bakanlık, bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini ve haksız rekabetin önüne geçilmesi adına önemli adımlar atıldığını vurguladı.Taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle faaliyet gösteren işletmelerin listesi yayımlandı.Bakanlık, halk sağlığını korumak adına vatandaşları, şüpheli gıda ürünleriyle karşılaştıklarında 174 ALO hattını arayarak ihbarda bulunmaya davet ediyor.