Bakanlık 8 markayı ifşa etti! Sucuk diye neler yedirmişler

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığıyla oynayan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın son paylaştığı listede 17 firma yer aldı. Listede en fazla hile yapıldığı tespit edilen ürün sucuk oldu.



Isıl işlem görmüş dana/piliç sucuklarda, deri dokusu, kanatlı eti, sakatat (baş ve dil eti), mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Isıl işlem görmüş dilimlenmiş piliç sucuklarda da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.



İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:



ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.

TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.

EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.



Bakanlığın paylaştığı diğer firmalar ise şu şekilde:



ANADOLU SOFRASI-HASAN KODAK tarafından üretilen pişmemiş kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.

DEMİR SADİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BOL Bİ KUMRUCU tarafından üretilen dana köftede kanatlı eti tespit edildi.

RAHMİ USTA DÜRÜMCE KEBAP-İBRAHİM KARAMAN tarafından üretilen kuzu şişte kanatlı eti tespit edildi.

BEREKET BÖREK VE PİDE-MUSTAFA AYDEMİR tarafından üretilen lahmacun harcında sakatat (kalp) tespit edildi.

IŞIK CATERING VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ-ADANA SOKAK LEZZETLERİ tarafından üretilen köftede (kırmızı et), sakatat (taşlık) tespit edildi.

NAMLI SARIYER BÖREKÇİSİ-ALİ GÜLAL tarafından üretilen kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) tespit edildi.

MUZAFFER KODAK-APA PİDE KEBAP SALONU tarafından üretilen pişmemiş kıymalı pide harcında kanatlı eti tespit edildi.

YNS ET MAMÜLLERİ GIDA MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen NEFİSSAL marka acılı piliç köfte/ısıl işlem uygulanmış piliç eti ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

DÜRÜMCÜ MAHMUT USTA (SEYYAR ARAÇ)-MAHMUT AVUŞMAK tarafından üretilen çiğ Adana kebabında kanatlı eti tespit edildi.