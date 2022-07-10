Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık açıkladı: 6 ayda 52 bin göçmen ülkelerine gönderildi /10 Temmuz 2022 10:24

Bakanlık açıkladı: 6 ayda 52 bin göçmen ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında ülkelerine gönderilen göçmen sayısını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.

1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.

52 BİN 11 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı. Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.
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