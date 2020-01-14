Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık açıkladı Türkiye'de kebap ve sucuklarda domuz eti çıktı /14 Ocak 2020 12:44

Bakanlık açıkladı Türkiye'de kebap ve sucuklarda domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşişte bulunan 386 parti ürünü açıkladı. Bazı işletmelerin kebap ve sucuklarda domuz eti kullandığı ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Bazı restoranlarda kebaplarda domuz eti tespit edildi.

Bakanlığın yayınladığı listesinde laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu. 

229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

2012 yılından bu yana 1443 firmaya ilişkin 3202 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı da belirtildi.
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