Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık cezaevlerindeki koronavirüs tablosunu açıklamıyor /26 Ağustos 2020 11:55

Bakanlık cezaevlerindeki koronavirüs tablosunu açıklamıyor

Türkiye’de koronavirüs vakaları giderek artıyor. Vaka sayısı her geçen gün artarken yüz binlerce mahkum yakını cezaevlerindeki koronavirüs tablosunu merak ediyor. Yetkililer 70 gündür cezaevlerindeki vaka sayısını açıklamazken aileler ise yakınlarının durumundan endişeli…

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 Koronavirüs tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Salgının en çok yayıldığı yerlerden biri olan cezaevleriyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, hapishanelerdeki tabloyu son olarak 17 Haziran’da açıkladı. Son açıklamanın üzerinden tam 70 gün geçmesine rağmen yeni bir açıklama yapılmaması mahkum yakınlarını endişelendiriyor.

17 HAZİRAN’DA AKTİF VAKA SAYISI 72’YDİ
Son olarak 17 Haziran 2020’de Cezaevleri Tevkif Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tabloda o tarihe kadar 6 hükümlünün koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini, toplam aktif vaka sayısının 72 olduğu belirtilmişti. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, “Koronavirüs etkisiyle 6 hükümlü hayatını kaybetmiştir. Vefat edenlerin üçü hastanede başka kronik hastalıklardan tedavileri sırasında salgından etkilenmiş, diğer üç hükümlüye de daha önce kronik hastalıklar nedeniyle sık sık sevk ve tedavi işlemi yapıldığı saptanmıştır. Bugün itibarıyla aktif pozitif vaka sayısı 72’dir. Tamamının sağlık durumu iyi olup, yoğun bakımda ya da entübe hasta bulunmamaktadır” denilmişti.

AİLELER YAKINLARININ DURUMUNDAN ENDİŞELİ
70 gündür cezaevlerinde yaşanan vakalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması, yüz binlerce hükümlü yakınını düşündürüyor. Konuya ilişkin Milli Gazete’ye konuşan Kader Mahkumları Derneği Genel Başkanı Necdet Yüksel, yüz binlerce mahkum yakınının resmi açıklama yapılmamasından şikayetçi olduğunu belirterek, “Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını cezaevlerinde de yaşanıyor. Bunu mahkumlardan gelen mektuplardan öğreniyoruz. Ailelerde tedirgin, bizi sıkça arayarak bilgi almak istiyorlar” dedi.
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