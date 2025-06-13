Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık duyurdu! Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı var /13 Haziran 2025 00:42

Bakanlık duyurdu! Sağlık-1 Botu'nda patlama: 1 ölü, 1 yaralı var

Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık botunda meydana gelen patlama sonucu bir sağlık personeli yaşamını yitirdi, bir vatandaş ise yaralandı.

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Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef bir sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan bir vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitiren personel için başsağlığı dileyerek, yaralı vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiğini aktardı.

Açıklama şöyle:

"Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."
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