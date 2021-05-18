Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık, Erdoğan'ın "Tutuklu gazeteci yok" iddiasını belgeyle yalanladı /18 Mayıs 2021 11:52

Bakanlık, Erdoğan'ın "Tutuklu gazeteci yok" iddiasını belgeyle yalanladı

Adalet Bakanlığı, "Hapiste gazeteci yok" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Avrupa Konseyi'ne gönderdiği 'gizli belge' ile yalanladı. Adalet Bakanlığı'nın sadece İstanbul’dan 68 tutuklu gazeteciyi Avrupa Konseyi’ne bildirdiği ortaya çıkarken, belgelere Nordic Monitor ulaştı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hapisteki gazetecilerle ilgili “Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, bunlar terörist” ifadesini kullanmasına rağmen, Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Konseyi’ne sunulacak bir rapor çalışması için savcılıklardan hapisteki gazetecilerin listesini istediği ve sadece İstanbul Başsavcılığı’nın 68 gazetecinin ismini gönderdiği ortaya çıktı.

Erdoğan, hapisteki gazetecilerle ilgili eleştirilere farklı tarihlerdeki açıklamalarında, “Sürekli önümüze getirilen bilmem ne kadar gazetecinin hapiste olduğu yalanıdır. Öyle bir şey yok. ‘Türkiye’de gazeteciler cezaevine atılıyor’ yalanına malzeme yapmak ancak ülkemize ve milletimize husumet meselesi olabilir” ve “Hapiste dediklerinizin çoğu gazeteci değil, bunlar terörist. Bunların çoğu bombalamaya, hırsızlığa girmiş. ‘Gazeteciyim’ demekle gazeteci olunmuyor” demişti.

SADECE İSTANBUL İÇİN 68 GAZETECİNİN İSMİ

Ancak Erdoğan’ın “Hapiste gazeteci yok” demesine rağmen Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Konseyi’nde gönderilecek bir belge için cumhuriyet başsavcılıklarından tutuklu gazetecilerin listesini istediği, bu listelerden sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 68 gazetecinin ismini bildirdiği ortaya çıktı.

Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Diyarbakır gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde tutuklu bulunan gazeteciler düşünülünce hapisteki gazeteci sayısının İstanbul’un en az iki katı kadar olabileceği belirtiliyor.

BELGE, YALANLADI

İsveç merkezli Nordic Monitor’ün yayınladığı 2 Temmuz 2020 tarihli “gizli” belgeye göre, devlet Avrupa Konseyi’ne sunulacak bir rapor çalışması için savcılıklardan hapisteki gazetecilerin listesini istiyor.

Sadece İstanbul Başsavcılığı 68 gazetecinin ismini göndermiş. Belgeyi paylaşan Nordic Monitor,” Gizli belge sadece hükümetin yalanını ortaya çıkarmadı aynı zamanda CPJ (Gazetecileri Koruma Komitesi) ve RSF (Sınır Tanımayan Gazeteciler) gibi hapisteki gazeteci listelerini subjektif tasniften geçiren, gerçek sayıyı açıklamayarak dünya kamuoyunu yanıltan kuruluşları tekzip etti” açıklamasında bulundu.




Bazı kuruluşların özellikle Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmış gazetecileri görmezden geldiğini belirten Nordic Monitor, gerekçesini de “Türkiye’deki temsilcilerinin ideolojik saplantıları, kendilerinden başkasını mağdur kabul etmeyişleri ve özellikle Hizmet Hareketi ile iltisaklı gazetecilerin hak arayışlarına engel olmak için” şeklinde açıkladı.

Haberde savcılıklardan gizli belge ile hapisteki gazetecilerin listesini toplayan Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hasan Ali Açıkgül’ün tutuklu gazetecilerle ilgili gerçek sayıyı ise Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile paylaşmadığı belirtildi.
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