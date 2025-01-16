Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin /16 Ocak 2025 18:48

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Ticaret Bakanlığı, sağlığa zararlı ürünlerin ifşa edildiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) güncellemeye gitti. Paylaşılan mavi renkli erkek gömleğinde limitin üzerinde kurşun bulunduğu belirtilirken, ürün hakkında toplatma kararı verildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa ederken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde güncellemeye gitmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir çamaşır suyu ve oyuncak markasında bulunan sağlığa zararlı ürünlerin ardından son paylaşımda, mavi renkli bir erkek gömleğinde kanserojen madde bulundu.

GÖMLEK HAKKINDA TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Caizen markasına ait mavi renkli erkek gömleği için 'limitin üzerinde kurşun barındırıyor' uyarısında bulunan Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve hakkında toplatma kararı verildiğini açıkladı.

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını belirtildi.
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