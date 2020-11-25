Bakanlık günlük vaka sayısını ilk kez açıkladı: 28 bin 351

Buna göre Türkiye'de bugün 28 bin 351 vaka tespit edildi. Hasta sayısı ise 6 bin 814 olarak belirlendi. Korona nedeniyle 168 kişi daha hayatını kaybetti.







Bakan Koca çok sayıda ilde günlük vaka sayılarının hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekerek, daha ağır tedbirlerin gelebileceği sinyalini verdi.





Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Koca’nın öne çıkan ifadeleri şöyle:





Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





"Tatil nedeniyle memlekete dönüşlerin olduğu, ulaşımın yoğunlaştığı Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları hızlı artış gösterdi.





Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere birçok ilde hızlı artışlar gözledik.





Toplumda sıkça tartışılan bir konuya değinmek istiyorum. Sadece semptomlu hastaları bildirdiğimizi ifade etmek için Temmuz'dan itibaren veri tablolarımızda hasta kavramını kullanmayı tercih ettik.





Vatandaşımız tüm verilerden haberdar olmak istiyor. Sistemimize tüm bilgiler anlık işleniyor. HES kodu ile riskli kişiler anında tespit edilebiliyor.





Hasta olsun olmasın, testi pozitif olanlar ve bunların temaslılarını HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün.





Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamlara çıkaracağız.





Artık açık test politikasına geçtiğimiz kabul edilebilir.





Artık semptom göstermeyen günlük vakaları da günlük tablolarda göstermek istiyoruz."



