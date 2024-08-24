Bakanlık, hamile kadına darp davasına müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh’ın himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu’nun ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planıyla şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok etkili olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a sahibiz. Bununla birlikte KADES uygulaması, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz. Biz her iddiayı değerlendiriyor ve olayları titizlikle inceliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz" dedi.



Kadına yönelik şiddetle mücadele istatistiklerine yönelik soru üzerine Göktaş, şunları söyledi:



-Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir saha araştırması başlatıyoruz. Eylül ayında başlayacak bu önemli araştırma kapsamında yıl sonuna kadar ham verileri elde etmeyi planlıyoruz.



-Sadece veri elde etmekle kalmayıp gerektiği yerde ileri analizler, yapay zeka algoritmaları ile elde ettiğimiz veriyi şiddet riskini tespit etmek üzere proaktif olarak kullanacağız.



-Alandaki en kapsamlı verileri elde edeceğiz, en güncel tabloyu göreceğiz. Amacımız kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek ve bu verilerle birlikte yeni politikalar üretmek. En son 2014 yılında yapılan bu araştırmayı 2024 yılında tekrar yapıyoruz.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile kadına yönelik şiddete ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, yaşanan olayı lanetledi. Saldırganın tutuklandığını hatırlatan Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz. Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz" yanıtını verdi.