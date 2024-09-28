Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat artışına rekor ceza!

"Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edilmiş olup, her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulanmasına bugün itibarıyla başlanmıştır."





Ticaret Bakanlığı, konut kredisinde faiz oranlarının düşeceği iddialarının ardından emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesini geçen hafta denetledi. Denetleme sonucunda işletmeye 100 bin liralık idari para cezası uygulandı.Bakanlığın açıklamasında şu bilgiler verildi:Açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtilerek, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edileceği bildirildi.