Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık ifşa etti: Kebap ve köfteyi domuz etinden yapmışlar /20 Şubat 2025 22:22

Bakanlık ifşa etti: Kebap ve köfteyi domuz etinden yapmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelledi. Yapılan son eklemelerde Konya'da faaliyet yürüten bir restoranda kebap ve köftenin domuz etinden yapıldığı ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek işletmeleri ifşa etmeyi sürdürüyor.

Bakanlığın yayınladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde 9 gün aradan sonra büyük bir güncellemeye gidilirken, listeye yapılan eklemelerde en dikkat çeken değişiklik kebap ve köfte yapımında domuz eti kullanılması oldu.

KONYA'DA DOMUZ ETLİ KEBAP SATTILAR

Listede Konya'nın Emirgazi ilçesinde bulunan ve 'Muhtar Hanımın Yeri' adıyla hizmet sunan restoranın 'Adana Kebap' ve 'Adana Köfte' ürünlerinde domuz eti tespit edildiği bilgisi paylaşılırken, aynı zamanda marketlerde satışa sunulan bir markanın peynirinde de mantar ilacı bulunduğu aktarıldı.

KEYİF SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen ve Necatibey markasıyla satışa sunulan Tamyağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.
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