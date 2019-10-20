Bakanlık istatistikleri kararttı... Kim hangi sebepten cezaevinde bilinsin istenmiyor!

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, ‘Ceza Mahkemeleri’nde TCK Uyarınca Yıl İçinde Açılan Davalardaki Suç Ve Sanık Sayıları’ isimli raporunda değişikliğe gitti.







Toplam verilerin altına her bir suç grubundan yargılananları ayrı ayrı anlatan Bakanlık, bu uygulamayı bu yıl hayata geçirmedi.





Ana başlık olarak görülen ‘Müstehcenlik’ suç grubunun altında yer alan birçok suç grubunun ayrıntıları öğrenilemedi. İstatistiklerine ulaşılamayanlar arasında çocuk pornografisi ve cinsel istismar da bulunuyor.





Bakanlığın yıllardır tüm verileri ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşmasına karşın cezai indirimlerin yapılacağı 2. Yargı Reformu’nun hayata geçeceği dönemde bu uygulamadan vazgeçmesinin ‘manidar’ olduğunu bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Adalet Bakanlığı, listeyi acilen eskiden olduğu gibi ayrıntılı olarak yayımlamalıdır” dedi.





"KARŞILAŞTIRMA İMKANI KALMADI"





2018’de ‘müstehcenliği’ ihlal ettiği için hâkim karşısına çıkan 3 bin 889 kişiden kaçının çocuk pornografisinden sanık olduğunu öğrenemediklerini ifade eden İlgezdi, “2002 öncesinden 2017 yılına kadar olan veriler zaten bakanlığın internet sayfasında yer alıyordu. Bakanlık yıllar bazında illerde açılan davalara ilişkin o verileri de sayfasından kaldırdı. Sadece 17 yılın suç yoğunluğu değil aynı zamanda diğer iktidarlarla son 17 yılı bilimsel açıdan karşılaştırma imkânı da ortadan kalktı” dedi.





Verilerin ayrıntılı olarak yayımlanmamasının ‘sansür’ anlamına geldiğini bildiren İlgezdi, “Verilerin silinmesi sistematik tacizi ve istismarı meşrulaştırmaktadır. Kaldı ki bu sansür girişiminin arkasında Yargı Reformu adı altında çocuk tacizcilerinin, istismarcılarının dışarı çıkmasını kolaylaştıracak yeni adımların atılacağı endişesini taşıyoruz. Zira iktidarın çocuğa ve kadınlara karşı işlenen suçlarda ‘sıfır tolerans’ prensibiyle hareket etmediğini daha önce yasalaştırmak istedikleri kanunlardan biliyoruz” diye konuştu.





9 YILDA 153 BİN DAVA





Adalet Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı raporlarda yer alan ‘çocuğun cinsel istismarı suçu için açılmış davalar’ istatistiklerine göre, 2010 ile 2018 yılları arasında toplam 153 bin 250 yargılama yapıldı.





Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla 2010 yılında 16 bin 135, 2011 yılında 16 bin 828, 2012 yılında ise 17 bin 589 kişi hâkim karşısına çıktı.





Bu suç grubu için yıllara göre açılan dava sayıları şu şekilde:





2013; 17 bin 948





2014; 17 bin 104





2015; 16 bin 957





2016; 15 bin 51





2017; 16 bin 348





2018; 18 bin 290



