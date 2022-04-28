Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık karar verdi: Bayramda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? /28 Nisan 2022 18:26

Bakanlık karar verdi: Bayramda cezaevlerinde açık görüş olacak mı?

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre ceza ve infaz kurumlarında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süre yapılamayan açık görüşler Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Genelgeye göre Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları saklı kalmak üzere ertelenecek. Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü/ tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleri ile temizlenecek. Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.

Genelgeye göre ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlanamayacak.

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