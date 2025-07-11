Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık kendisine ait olmayan hesaptan sorumlu tuttu /11 Temmuz 2025 19:00

Bakanlık kendisine ait olmayan hesaptan sorumlu tuttu

Kendine ait olmayan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşım nedeniyle hakkında dava açılan, ancak ilk duruşmada beraat eden İlkay Çelik Sağlık Bakanlığı tarafından ihraç edildi.

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Asistan hekim olarak görev yapan İlkay Çelik kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabından dolayı mahkemelik oldu. İlk duruşmada beraat eden İlkay Çelik’e karşı Bakanlıktan beklenmeyen bir karşılık geldi. Sağlık Bakanlığı beraat kararına rağmen İlkay Çelik’i ihraç etti.

Hesap Kendisine Ait Değil

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, İlkay Çelik Ankara GATA’da asistan hekim olarak görev yapıyordu. 2024 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Çelik, terör örgütü propagandası ile suçlandı. Söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını söyleyerek serbest kaldı.

Beraat Etti Ama Bakanlık İhraç Etti

2025 yılının Şubat ayında görülen ilk duruşmada bahse konu sosyal medya hesabının ve paylaşımlarının kendisine ait olmadığının ortaya çıkmasıyla beraat etti.

Sağlık Bakanlığı İlkay Çelik’i önce açığa aldı. Mahkemenin beraat kararına rağmen Sağlık Bakanlığı İlkay Çelik’i meslekten ihraç etti. Ankara 12. İdare Mahkemesi bakanlığın kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi ancak Sağlık Bakanlığı İlkay çelik hakkında yeni bir soruşturma açtı. Savunma alınmadan Çelik hakkında ikinci bir ihraç kararı verdi.

‘Hukuksuz Ve Keyfi Karar’

Karara tepki gösteren İlkay Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu yürütmeyi durdurma kararı neticesinde beni bir ay içerisinde göreve başlatması gereken Sağlık Bakanlığı bir aylık süreç içerisinde hakkımda ikinci soruşturmayı açarak, göreve iademi yapmadan beni ikinci kez ihraç etmiş oldu. Bu hukuksuz ve keyfi kararlar neticesinde çalışma ve eğitim hakkım gasp ediliyor”
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