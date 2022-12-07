Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık ölülere yüzme öğretmiş; Hem de pandemi sürecinde ve şişme havuzda /07 Aralık 2022 14:25

Bakanlık ölülere yüzme öğretmiş; Hem de pandemi sürecinde ve şişme havuzda

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Bakanlığı 'sahte veri girişi'yle suçlayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yüzme öğretilen 5 milyon kişinin arasında yatağa bağımlı kişiler, iki aylık bebekler ve ölmüş vatandaşlar olduğunu öne sürdü.

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TBMM’de bütçe maratonu sürüyor… Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’yle ilgili bir iddia damga vurdu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, proje kapsamında portatif şişme havuzlarda 5 milyon kişiye yüzme öğretildiği bilgisinin verildiğini ama bu kişiler arasında yatağa bağımlı kişiler, iki aylık bebekler, hatta ölmüş vatandaşların olduğunu öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre Mustafa Adıgüzel, Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na “Sahte veri girişi yaparak kamuoyunu yanıltmak ve kişisel verileri izinsiz kullanmak yakışıyor mu?” diye sordu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 5 MİLYON KİŞİ!
– Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çok enteresan. Portatif şişme havuzlarda hem de pandemi döneminde tam 5 milyon kişiye yüzme öğretilmiş. İki kişinin el ele tutuşup bir araya gelmekten çekindiği bir dönemde şişme havuzlarda 5 milyon kişi yüzme öğrenmiş.

İL MÜDÜRLERİNE TALİMAT GİTTİ
– Gerçek ise öyle değil. Spor il müdürlerine talimat gitti, okullardan, nüfus müdürlüklerinden, birçok spor kulübünden listeler gitti. Bu listede yatağa bağımlı insanlar var. İki aylık çocuklar var. Ölmüş insanlar var. Bir derneğe üye eczacı hanımın, yüzme öğrendiğinden haberi yok.

KİMLERE NE KADAR KAYNAK AKTARDINIZ
– Bunları hiç birinin yüzme öğrendiğinden haberi yok. Okulların yüzme öğrencileri de dâhil edilmiş; her türlü fırıldak var. Bir bakana sahte veri girişi yaparak kamuoyunu yanıltmak ve kişisel verileri izinsiz kullanmak yakışıyor mu? Hangi yandaş vakıf, dernek ve gruplara ne kadar kaynak aktardınız?

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