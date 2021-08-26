Samanyolu Haber /Spor / Bakanlık onayı alamayan Kadın Kriket Milli Takımı, Avrupa elemelerinden çekildi /26 Ağustos 2021 11:04

Bakanlık onayı alamayan Kadın Kriket Milli Takımı, Avrupa elemelerinden çekildi

Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), Türkiye A Milli Kadın Kriket Takımı'nın T20 Kadınlar Dünya Kupası elemelerinden bakanlıktan Covid-19'a ilişkin gerekli belgeleri temin edememesi üzerine çekildiğini duyurdu.

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ICC tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Kadınlar Milli Takımı'nın Türkiye Spor Bakanlığı'ndan Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle istenen seyahat ve izin belgelerini alamadığı belirtildi.

26 Ağustos'ta İspanya'da başlayacak turnuva programının Türkiye'nin çekilmesinin ardından güncellendiği açıklandı.

ICC Avrupa Bölgesel Gelişim Direktörü Andy Wright konuya ilişkin, "Türkiye Avrupa elemelerinde yer almayacağı için oldukça üzgünüz. Federasyon ile son aylarda takımın İspanya'ya zamanında gelebilmesi için yardım sağlamak amacıyla iletişim halindeydik. Federasyona belgeleri sağlamak için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Türkiye'nin T20 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nden çekilmesine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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