Bakanlık resmen açıkladı: 1 değil, 3 değil, 5 değil 122 bin Suriyeli kayıp

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2016’dan bu yana Türkiye’ye göç eden Suriyelileri kontrol ettiklerini savundu. 122 bin Suriyelinin kayıp olduğunu anlatan Çataklı, “İki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar!” dedi.







Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine sığınmacılar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’de 8-10 milyon Suriyeli bulunduğu iddiasının şehir efsanesi olduğunu iddia eden Çataklı, “Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli maksimum rakamdır. Bunun içerisinde askıya aldığımız 122 bin kişi de var. Bunları iki yıldır aradık, taradık, hiçbir yerde bulamadık, adreslerine gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla temas etmediler, işlem yapamasınlar diye askıya aldık. 2016’dan bu yana 667 bin 854 kişi batıya geçiyor, tek tek kontrol ettik. Şu anda yerinde olmadığını tespit ettiğimiz de var. Suriyelinin Türkiye’de kayıtsız olma ihtimali sıfırdır.” diye konuştu.