Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık resmen açıkladı: 15 Temmuz sonrası kurmay subayların yüzde 95’i ihraç edildi /06 Temmuz 2025 13:51

Bakanlık resmen açıkladı: 15 Temmuz sonrası kurmay subayların yüzde 95’i ihraç edildi

MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin ihraç edildiğini açıkladı. Gürdal, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde kurmay sınıfından gelen general kalmadığını belirtti.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kuvvet komutanlarının yaş haddini 72’ye yükseltecek ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanıyan yasayı anlattı. Gürdal, 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu gerekçesiyle ihraç edildiğini belirterek, “Hava Kuvvetleri’nde 65 generalin sadece 17’si kurmay. Bu yıl korgeneral terfisi için uygun yalnızca bir aday var. Deniz Kuvvetleri’nde de durum benzer.”dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa teklifinde yer alan düzenlemelerle, kuvvet komutanlarının yaş haddi 72’ye yükseltiliyor ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, saha ve kıta görevlerindeki başarıları doğrultusunda korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanınıyor.

Düzenleme hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, teklifin yasalaşmaması durumunda, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde görevli tümgeneral ve tümamiral statüsündeki isimlerden yalnızca birinin korgeneralliğe yükselebileceğine dikkat çekti:

“Hava Kuvvetleri’nde 65 generalin sadece 17’si kurmay. Bu yıl korgeneral terfisi için uygun yalnızca bir aday var. Deniz Kuvvetleri’nde ise durum benzer. Kurmay olmayan generallerin terfi imkânı olmadığı için ciddi bir kadro boşluğu yaşanıyor.”

Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Gürdal, “15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’i F... bağlantısı nedeniyle ihraç edildi. Bunun ardından Suriye başta olmak üzere birçok sahada görev yapan muharip sınıf subaylarımız ciddi tecrübeler kazandı. Bu kişiler arasında görevlerinde üstün başarı gösterenlerin önünü açmak istiyoruz. Bu düzenleme, kalıcı değil; ihtiyaç duyulan süreyle sınırlı olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlık resmen açıkladı: 15 Temmuz sonrası kurmay... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:44