Bakanlık resmen açıkladı: 15 Temmuz sonrası kurmay subayların yüzde 95’i ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kuvvet komutanlarının yaş haddini 72’ye yükseltecek ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanıyan yasayı anlattı. Gürdal, 15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’inin Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu gerekçesiyle ihraç edildiğini belirterek, “Hava Kuvvetleri’nde 65 generalin sadece 17’si kurmay. Bu yıl korgeneral terfisi için uygun yalnızca bir aday var. Deniz Kuvvetleri’nde de durum benzer.”dedi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa teklifinde yer alan düzenlemelerle, kuvvet komutanlarının yaş haddi 72’ye yükseltiliyor ve kurmay olmayan tuğgeneral ile tümgenerallerin, saha ve kıta görevlerindeki başarıları doğrultusunda korgeneral ve orgeneral rütbelerine yükselebilmesine olanak tanınıyor.





Düzenleme hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, teklifin yasalaşmaması durumunda, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde görevli tümgeneral ve tümamiral statüsündeki isimlerden yalnızca birinin korgeneralliğe yükselebileceğine dikkat çekti:





“Hava Kuvvetleri’nde 65 generalin sadece 17’si kurmay. Bu yıl korgeneral terfisi için uygun yalnızca bir aday var. Deniz Kuvvetleri’nde ise durum benzer. Kurmay olmayan generallerin terfi imkânı olmadığı için ciddi bir kadro boşluğu yaşanıyor.”





Komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayan Gürdal, “15 Temmuz sonrasında kurmay subayların yüzde 95’i F... bağlantısı nedeniyle ihraç edildi. Bunun ardından Suriye başta olmak üzere birçok sahada görev yapan muharip sınıf subaylarımız ciddi tecrübeler kazandı. Bu kişiler arasında görevlerinde üstün başarı gösterenlerin önünü açmak istiyoruz. Bu düzenleme, kalıcı değil; ihtiyaç duyulan süreyle sınırlı olacak.”