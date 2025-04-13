Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık 'suçlarda patlama'yı açıkladı: İki tür suça dikkat! /13 Nisan 2025 09:29

Bakanlık 'suçlarda patlama'yı açıkladı: İki tür suça dikkat!

Suç oranlarındaki yükseliş halkın güvenlik endişelerini katlarken, Adalet Bakanlığı'nın Adalet İstatistikleri 2024 Raporu çarpıcı verileri açıkladı. Raporda en çok yaygınlaşan iki suç türünde patlama yaşandığı görüldü.

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Türkiye'de son dönemde artan suç vakaları toplumda endişeyi körüklerken, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Adalet İstatistikleri 2024 Raporu açıklandı. Bakanlığın raporu, suç oranlarındaki artışa yönelik geçen yılın verilerini paylaşarak, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın aktardığı rapora göre, geride bıraktığımız 2024 yılında Cumhuriyet başsavcılıklarında dolandırıcılık, hırsızlık, kasten adam öldürme gibi toplam 11 milyon 661 bin 519 dosyaya bakıldı. Bunların yaklaşık 5.9 milyonu bir önceki yıldan gelirken, 2024 yılında eklenen dosya sayısı 5.7 milyon olarak kaydedildi. 11.6 milyon dosya içinde yalnızca 5.5 milyon dosyada karar çıktı.

DOLANDIRICILIK VE UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ARTIŞ
Raporda, Türkiye’de 2023 yılına göre en çok artış gösteren suçun, "dolandırıcılık" olduğu tespit edildi. 2023 yılında dolandırıcılıktan 119 bin dosya açıldığı belirtilirken, 2024 yılında dosya sayısının yüzde 41 artarak 169 bine çıktığı anlaşıldı.

Uyuşturucu imal ve ticareti ile satın alma ve bulundurma suçuna yönelik dosyalarda da ciddi artış fark edilirken, uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2024'te önceki yıla göre yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan açılan dosyada da yüzde 21’lik artış kaydedildi.
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