Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık’tan test kiti itirafı! /12 Kasım 2020 10:34

Bakanlık’tan test kiti itirafı!

Sağlık Bakanlığı, güvenirliği ve doğruluk oranı aylardır tartışma konusu olan Covid-19 test kitlerine ilişkin dikkat çeken bir duyuru yayımladı. Duyuruda, Covid-19 test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği ve belirlenenden daha yüksek hata payı barındırabileceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, doğruluk oranı aylardır tartışma konusu olan ve Covid-19 tanısında kullanılan test kitlerine ilişkin itiraf niteliğinde bir duyuru yayımladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, “Covid-19 tanısında kullanılan test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği belirtildi. Duyuruda, “Test kitlerinin belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırabileceğinin” de ifade edilmesi “İtiraf niteliğinde bir açıklama” yorumuna neden oldu.

“COVID-19 Tanı Kitleri Ürün Değerlendirme İşlemleri” başlığıyla yayımlanan duyuruda, “Halk sağlığının korunması ve Covid-19 pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için Covid-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir” de denildi. Duyuruda, Covid-19 ürün analizi için gerekli numune miktarlarına ilişkin de bilgilere yer verildi. Şirketlerden, antikor testi için 200, antijen testi için 300, ELISA testi için 300, PCR testi için 300, LAMP testi için 300, Covid-19 swap-numune alma çubuğu analizi için 300 ve Covid-19 VTM-Viral numune taşıma ortamı analizi için de 300 adet numune istendi. Test edilecek ürünlerin elden teslim edilmesi gerektiği ve test sürenin de üç hafta ile sekiz hafta arasında olduğu belirtildi.

Geçen aylarda da Sağlık Bakanlığı’nın satın aldığı test kitlerinin doğruluk oranının yüzde 40 civarında olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tartışmalara, “Medyada ve sosyal medyada ilginç görünümlü birkaç konu var. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranımızın yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90’ın üzerindedir” diye yanıt vermişti.


Resmi ağızlardan itiraf geldi

Duyuruya ilişkin “Covid-19 test kitlerinin güvenirliğine ilişkin resmi ağızlardan itiraf gelmiş durumda” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Pandeminin başından beri test sayısı ve güvenilirliği tartışma konusu olmuştu. Sağlık Bakanlığı, test sayılarını düşük tutarak adeta hastalığı tespit etmemeye çalıştığı gibi testlerin doğruluk oranının da yüzde 40’larda kalıyor olması da test sonuçlarına olan güveni tartışma konusu haline getirmişti. Şimdi kendileri de testlerin güvenilir olmadığını kabul etmektedir.”
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