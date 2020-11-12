Bakanlık’tan test kiti itirafı!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, doğruluk oranı aylardır tartışma konusu olan ve Covid-19 tanısında kullanılan test kitlerine ilişkin itiraf niteliğinde bir duyuru yayımladı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, “Covid-19 tanısında kullanılan test kitlerinin yeterli sayıda klinik numune ile test edilemediği belirtildi. Duyuruda, “Test kitlerinin belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırabileceğinin” de ifade edilmesi “İtiraf niteliğinde bir açıklama” yorumuna neden oldu.





“COVID-19 Tanı Kitleri Ürün Değerlendirme İşlemleri” başlığıyla yayımlanan duyuruda, “Halk sağlığının korunması ve Covid-19 pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için Covid-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir” de denildi. Duyuruda, Covid-19 ürün analizi için gerekli numune miktarlarına ilişkin de bilgilere yer verildi. Şirketlerden, antikor testi için 200, antijen testi için 300, ELISA testi için 300, PCR testi için 300, LAMP testi için 300, Covid-19 swap-numune alma çubuğu analizi için 300 ve Covid-19 VTM-Viral numune taşıma ortamı analizi için de 300 adet numune istendi. Test edilecek ürünlerin elden teslim edilmesi gerektiği ve test sürenin de üç hafta ile sekiz hafta arasında olduğu belirtildi.