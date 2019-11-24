Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık tarafından 1144 define arama izni verilmiş /24 Kasım 2019 22:41

Bakanlık tarafından 1144 define arama izni verilmiş

Gümüşhane'deki 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün yok edilmesi sonrasında 'define arama' izinleri bir kez daha gündeme geldi.

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12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün resmi izinle define aramak amacıyla kurutulmasından sonra Bakanlık, prosedürleri zorlaştıracağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane’deki 12 yıllık Dipsiz Göl’ün kurutulmasıyla gündeme gelen define arama izinleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Define aramak için ÇED raporu istenecek. Prosedür zorlaştırılacak.” diyen Bakan Ersoy, Bakanlık tarafından 1144 define arama izni verildiğini söyledi.

“Bin 144 define izni vermişiz” diyen Bakan Ersoy, “Ancak bunların hiçbirinde herhangi bir define bulunamamış. Kazı iznini vermesen suç. Verince de hiç kimse bir şey bulamamış. Dipsiz Göl olayından sonra artık define prosedürü zorlaşıyor. Bundan sonra Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu istenecek. Konuyla ilgili son sözü de valiler söyleyecek.” dedi.
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