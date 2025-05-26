Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte en çok domuz eti satılan 6 il /26 Mayıs 2025 16:40

Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte en çok domuz eti satılan 6 il

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda denetimlerinde, Türkiye’de domuz eti satışının en yaygın olduğu iller belli oldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda sektöründe yürüttüğü taklit ve tağşiş denetimleri, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Domuz eti satışının en yoğun olduğu iller arasında, muhafazakâr kimlikleriyle bilinen Bursa ve Konya’nın ilk sıralarda yer alması kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Bu illeri, Antalya, Muğla, Balıkesir ve Adana takip etti.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER...

Turist yoğunluğunun yüksek olduğu Antalya ve Muğla’da domuz eti ürünlerinin satışı, turistik talebe bağlandı.

Ancak bazı işletmelerin, menülerinde bu ürünleri yeterince bilgilendirme yapmadan sunması, tüketici şikâyetlerini artırdı.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için denetimlerini sıkılaştırırken, domuz eti tespit edilen firmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bakanlık, işletmelerin ürün içeriklerini doğru beyan etmesi gerektiğini vurguladı ve tüketicilere etiketleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. Detaylı listeler, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanıyor.
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