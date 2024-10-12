Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte hileli satış yapan tüm markaların listesi /12 Ekim 2024 12:22

Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte hileli satış yapan tüm markaların listesi

Bakanlığın açıkladığı listede, kırmızı etlerin pek çoğunda kanatlı hayvan eti tespiti yapıldı. Aralarında ünlü markaların da olduğu zeytinyağları da taklit edilmiş.

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Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı incelemelerde onlarca markanın yüzlerce ürününün sahte ya da taklit olduğunu ortaya çıkardı. Bakanlığın sitesinde yer alan taklit ya da tağşiş listesi yalnızca son birkaç güne ait.

Taze peynirden zeytinyağına, kekikten süt tozuna, kırmızı etten salçaya kadar onlarca gıda ürünü 'hakiki' denilerek piyasaya sürülüyor. Aralarında ünlü markaların da olduğu kırmızı ete kanatlı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıkarken, zeytinyağı markalarının çoğunluğunda ise tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın paylaştığı liste:

Bakanlığın açıkladığı listeye göre Afyonkarahisar'da üretilen Emirdağ markalı yarım yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ ile nişasta tespit edildi. Bugüne kadar tüketilen gıdalarla ilgili çok sayıda paylaşım sosyal medya ağlarında yapılmıştı. Ürünlerin içeriğini inceleyen hesaplara markalar dava açmıştı. Ancak yapılan denetimlerde pek çok ürünün taklit olduğu ortaya çıktı.


OLİVE OİL

Zeytinyağı üretimiyle ünlenmiş Edremit'te Olive Oil'in soğuk sıkım zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı. Market raflarında sıkça görünen marka fiyatları da neredeyse orijinalleri kadar.

ELİF CAFE

Aydın Koçarlı'da üretim yapan Elif Cafe Yeni Foça'nın 5 litrelik sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırılmış.

NATUREL OLİVE OİL BURSA

Zeytinyağı üretimiyle ünlü başka bir kent olan Bursa'da Egelim Naturel Olive Oil markası 5 litrelik ürününe tohum yağı karıştırmış.

EGETAT

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

MEŞE DİVA

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 

CUNDA BİZİMKÖY

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

ŞİRİNCE TAŞ BASKI

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

YENİ VAKIF GURME

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

YENİ VAKIF

Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım) 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

ŞİRİNCE TAŞ BASKI

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  

AWE LABORATORİES

Saf Zeytinyağı

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        

YENİ AYVALIK

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        

EGEDEN

Riviera Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        

YEŞİL AYVALIK

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 

EGE İREM

Riviera Zeytinyağı 18 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

YENİ KÖRFEZ

Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  

LÜX AYVALIK

Naturel Sızma Zeytinyağı 18 L

Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti




AYLAÇ

Aksaray'da üretim yapan Aylaç markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

GÜNGÖR

Ankara merkezli Güngör markasının yarım yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ tespiti yapıldı. Bakanlığın açıkladığı liste her gün güncellenirken tüketiciler gıdalara artık temkinli yaklaşıyor.

DARENDE

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üretim yapan Darende markasının 200 gramlık örgü peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

EMİRBEY

Konya Karatay'da üretim yapan Emirbey'in tuzlu tereyağında süt harici yağ kullanıldı.

EMİRDAĞ

Emirdağ'ın mozeralle peynirinde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.

CANSÜT

Tam Yağlı Taze Tost Peyniri

Bitkisel Yağ Tespiti

BAKİ ERELİ

Yarım Yağlı Lavaş Peyniri

Bitkisel Yağ Tespiti

EGE

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Bitkisel Yağ Tespiti,

Nişasta Tespiti

LEZZETİ TADINDA SÜT ÇİFTLİĞİ

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

 Yağ Oranının Düşük Olması,

Bitkisel Yağ Tespiti

MORAÇİFTLİK

Dilimli Kaşar Peyniri

 Yağ Oranının Düşük Olması



AYDENİT ET

Balıkesir'de üretim yapan Aydenit Et'in dana sucuğunda sakat at (dil) tespit edildi. Günlerdir kamuoyunun gündemini meşgul eden 'gıda sorunu' giderek büyüyor.

BAŞYAZICI

Kayseri sucuğu olan Başyazıcı markasının sucuğunda da kafa eti olduğu ortaya çıktı.

MUSTAFA BİÇİCİ

Yine Afyonkarahisar'da Mustafa Biçici adıyla üretilen piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.

DANAMET

Danamet markasının kangal sucuğunda, kanatlı eti tespit edildi.

YİNE YILDIZ

Yine Yıldız markasının ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat ortaya çıktı. Yıldız sucuk üretiminde kafa eti kullanmış.

DERGAH KOKOREÇ

Dergah Kokoreç dana köftesinde deri ve kanatlı hayvan eti kullanmış.

BURHANET KANGAL

Burhanet Kangal'da ısıl işlem görmüş piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.

DANACIOĞLU

Danacıoğlu sucuğunda kanatlı hayvan eti ve deri kullanıldı. Marka Kayseri'de üretim yapıyor.

LOKMANET ET ÜRÜNLERİ

Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

ATAMAN SUCUK

Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

GEDİZ PİLİÇ SUCUK

Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK

Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)

Kanatlı Eti Tespiti

FOTEL GIDA TURİZM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İLKİM LOKANTASI

Kuşbaşılı Pide Harcı

Tek Tırnaklı Eti Tespiti

ATILGAN

Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ

Pişmiş Dana Kıymalı İç Harç

Sakatat (baş Eti) Tespiti




SADE NATUREL BAL

Bakanlık incelemelerinde en çok bal ve zeytinyağında taklit olması dikkat çekti. Piyasada Sade Naturel Bal olarak bilinen ve süzme çiçek balı diye satış yapan Ankara merkezli markanın balının gerçek olmadığı belirlendi.

ERZURUM BİRLİK BAL

Petekli Akasya Çiçek Balı

Taklit Veya Tağşiş Tespiti



FATİH GOLD

Fatih Gold markasının poşet çayında gıda boyası ortaya çıktı. Marka Ümraniye İstanbul'dan dağıtım gerçekleştiriyor.

AVCI SEZON ÇAY

Siyah Çay

Gıda Boyası Tespiti




FISTIKÇI BABA YEŞİL TOZ FISTIK

Fıstığıyla meşhur Antep'te Fıstıkçı Baba Yeşil Toz Fıstık adıyla üretim yapan markanın bir kilogramlık ürününde yer fıstığı kullanılmış.



GIDA STORE PASTACILIK KURUYEMİŞ-EDT

Kuru Kekik

Yabancı Madde Tespiti

YEŞİL AKTAR BAHARAT

Kekik

Yabancı Madde Tespiti

CAN ACAR BAHARATLARI

Kekik

Yabancı Madde Tespiti
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