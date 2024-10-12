Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte hileli satış yapan tüm markaların listesi

İşte bakanlığın paylaştığı liste:





Bakanlığın açıkladığı listeye göre Afyonkarahisar'da üretilen Emirdağ markalı yarım yağlı taze eritme peynirinde bitkisel yağ ile nişasta tespit edildi. Bugüne kadar tüketilen gıdalarla ilgili çok sayıda paylaşım sosyal medya ağlarında yapılmıştı. Ürünlerin içeriğini inceleyen hesaplara markalar dava açmıştı. Ancak yapılan denetimlerde pek çok ürünün taklit olduğu ortaya çıktı.









OLİVE OİL



Zeytinyağı üretimiyle ünlenmiş Edremit'te Olive Oil'in soğuk sıkım zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı. Market raflarında sıkça görünen marka fiyatları da neredeyse orijinalleri kadar.





ELİF CAFE



Aydın Koçarlı'da üretim yapan Elif Cafe Yeni Foça'nın 5 litrelik sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırılmış.



NATUREL OLİVE OİL BURSA



Zeytinyağı üretimiyle ünlü başka bir kent olan Bursa'da Egelim Naturel Olive Oil markası 5 litrelik ürününe tohum yağı karıştırmış.





EGETAT



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti





MEŞE DİVA



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



CUNDA BİZİMKÖY



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti





ŞİRİNCE TAŞ BASKI



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti





YENİ VAKIF GURME



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti





YENİ VAKIF



Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım) 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



ŞİRİNCE TAŞ BASKI



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



AWE LABORATORİES



Saf Zeytinyağı



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



YENİ AYVALIK



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



EGEDEN



Riviera Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



YEŞİL AYVALIK



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



EGE İREM



Riviera Zeytinyağı 18 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



YENİ KÖRFEZ



Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti



LÜX AYVALIK



Naturel Sızma Zeytinyağı 18 L



Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti













AYLAÇ



Aksaray'da üretim yapan Aylaç markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.



GÜNGÖR



Ankara merkezli Güngör markasının yarım yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ tespiti yapıldı. Bakanlığın açıkladığı liste her gün güncellenirken tüketiciler gıdalara artık temkinli yaklaşıyor. Aksaray'da üretim yapan Aylaç markasının tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.Ankara merkezli Güngör markasının yarım yağlı kaşar peynirinde de bitkisel yağ tespiti yapıldı. Bakanlığın açıkladığı liste her gün güncellenirken tüketiciler gıdalara artık temkinli yaklaşıyor.





DARENDE



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde üretim yapan Darende markasının 200 gramlık örgü peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.



EMİRBEY



Konya Karatay'da üretim yapan Emirbey'in tuzlu tereyağında süt harici yağ kullanıldı.





EMİRDAĞ



Emirdağ'ın mozeralle peynirinde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.



CANSÜT



Tam Yağlı Taze Tost Peyniri



Bitkisel Yağ Tespiti



BAKİ ERELİ



Yarım Yağlı Lavaş Peyniri



Bitkisel Yağ Tespiti



EGE



Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri



Bitkisel Yağ Tespiti,



Nişasta Tespiti



LEZZETİ TADINDA SÜT ÇİFTLİĞİ



Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri



Yağ Oranının Düşük Olması,



Bitkisel Yağ Tespiti



MORAÇİFTLİK



Dilimli Kaşar Peyniri



Yağ Oranının Düşük Olması













AYDENİT ET



Balıkesir'de üretim yapan Aydenit Et'in dana sucuğunda sakat at (dil) tespit edildi. Günlerdir kamuoyunun gündemini meşgul eden 'gıda sorunu' giderek büyüyor.



BAŞYAZICI



Kayseri sucuğu olan Başyazıcı markasının sucuğunda da kafa eti olduğu ortaya çıktı.



MUSTAFA BİÇİCİ



Yine Afyonkarahisar'da Mustafa Biçici adıyla üretilen piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.



DANAMET



Danamet markasının kangal sucuğunda, kanatlı eti tespit edildi.



YİNE YILDIZ



Yine Yıldız markasının ısıl işlem görmüş dana sucuğunda sakatat ortaya çıktı. Yıldız sucuk üretiminde kafa eti kullanmış.



DERGAH KOKOREÇ



Dergah Kokoreç dana köftesinde deri ve kanatlı hayvan eti kullanmış.



BURHANET KANGAL



Burhanet Kangal'da ısıl işlem görmüş piliç sucuk mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı.



DANACIOĞLU



Danacıoğlu sucuğunda kanatlı hayvan eti ve deri kullanıldı. Marka Kayseri'de üretim yapıyor.



LOKMANET ET ÜRÜNLERİ



Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk



Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti



ATAMAN SUCUK



Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk



Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti



GEDİZ PİLİÇ SUCUK



Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk



Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti



EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK



Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)



Kanatlı Eti Tespiti



FOTEL GIDA TURİZM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İLKİM LOKANTASI



Kuşbaşılı Pide Harcı



Tek Tırnaklı Eti Tespiti



ATILGAN



Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk



Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti



HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ



Pişmiş Dana Kıymalı İç Harç



Sakatat (baş Eti) Tespiti











SADE NATUREL BAL



Bakanlık incelemelerinde en çok bal ve zeytinyağında taklit olması dikkat çekti. Piyasada Sade Naturel Bal olarak bilinen ve süzme çiçek balı diye satış yapan Ankara merkezli markanın balının gerçek olmadığı belirlendi.



ERZURUM BİRLİK BAL



Petekli Akasya Çiçek Balı



Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Bakanlık incelemelerinde en çok bal ve zeytinyağında taklit olması dikkat çekti. Piyasada Sade Naturel Bal olarak bilinen ve süzme çiçek balı diye satış yapan Ankara merkezli markanın balının gerçek olmadığı belirlendi.Petekli Akasya Çiçek BalıTaklit Veya Tağşiş Tespiti













FATİH GOLD



Fatih Gold markasının poşet çayında gıda boyası ortaya çıktı. Marka Ümraniye İstanbul'dan dağıtım gerçekleştiriyor.



AVCI SEZON ÇAY



Siyah Çay



Gıda Boyası Tespiti













FISTIKÇI BABA YEŞİL TOZ FISTIK



Fıstığıyla meşhur Antep'te Fıstıkçı Baba Yeşil Toz Fıstık adıyla üretim yapan markanın bir kilogramlık ürününde yer fıstığı kullanılmış.









GIDA STORE PASTACILIK KURUYEMİŞ-EDT



Kuru Kekik



Yabancı Madde Tespiti



YEŞİL AKTAR BAHARAT



Kekik



Yabancı Madde Tespiti Kuru KekikYabancı Madde TespitiKekikYabancı Madde Tespiti





CAN ACAR BAHARATLARI







Kekik







Yabancı Madde Tespiti

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı incelemelerde onlarca markanın yüzlerce ürününün sahte ya da taklit olduğunu ortaya çıkardı. Bakanlığın sitesinde yer alan taklit ya da tağşiş listesi yalnızca son birkaç güne ait.Taze peynirden zeytinyağına, kekikten süt tozuna, kırmızı etten salçaya kadar onlarca gıda ürünü 'hakiki' denilerek piyasaya sürülüyor. Aralarında ünlü markaların da olduğu kırmızı ete kanatlı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıkarken, zeytinyağı markalarının çoğunluğunda ise tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.