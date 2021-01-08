Bakanlık Türkiye'nin tek korona uzmanını 'KHK'lı diye' tekrar reddetti

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, koronavirüs ile ilgili ABD ve Hollanda’da çalışmalar yürüten tek Türk doktor olan ve KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı’nın salgınla mücadelede görev alması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na önerge verdi. 10 ay sonra gelen yanıtta Bakanlık, Ulaşlı’nın göreve iade edilmemesini “mevzuata uygun” buldu. Ulaşlı, “virüsü en iyi tanıyan” doktor olarak Türkiye’de aşı çalışmalarında “umut” olarak görülmüştü.





Gergerlioğlu, “Başka ülkeler emekli olmuş veya istifa etmiş doktorları geri çağırdığı halde, Türkiye’de elimizde nitelikli bilim insanları dışarıda tutulmaya devam edildi. Bunlar hep siyasi gerekçelerle oldu” dedi.

Doç.Dr. Mustafa Uaşlı, Coronavirus alanında Türkiye'de çalışmış tek bilim adamı







SEBEP GÜVENLİK SORUŞTURMASI





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun önergesine Bakanlık tarafından verilen yanıtta, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildiğini ancak Anayasa’nın 153’üncü maddesi gereğince “iptal kararları geriye yürümez” ifadesi öne sürülere, Doç. Dr. Ulaşlı’nın ihracının ve işe iade edilmemesinin AYM’nin iptal kararından önceki mevzuata uygun olduğunu ifade edildi.







Ulaşlı, ihraç edildikten sonra hakkında açılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının ardından Olağanüstü Hal Komisyonu’na işe iade başvurusu yapmış ancak başvurusu da “aklanmasına” rağmen reddedilmişti.





“KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR”





Konuyu Meclis’e taşıyan HDP’li Gergerlioğlu, Bakanlığın kararını Mezopotamya Haber Ajansı’na (MA) değerlendirdi. Gergerlioğlu, AYM’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasını iptal ettiğini bu nedenle önceden alınan kararların da iptal edilmesi gerektiğini aktardı.





NE OLMUŞTU?





Doçent Doktor Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi’nde 3 yıl, Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nde 4 yıl Coronavirus üzerine çalıştı. 1 Eylül 2016’da Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı ve Genetik Bölümü’nden KHK ile ihraç edildi.





Türkiye’de Coronavirus üzerinde kapsamlı çalışmaları olan ve virüsü “en iyi tanıyan” kişi olarak belirtilen Ulaşlı’nın Gergerlioğlu tarafından gündeme getirilmesi sonucu Sağlık Bakanlığı, Ulaşlı ile görüşebileceğini söylemiş ancak görüşme gerçekleşmemişti.