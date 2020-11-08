Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık vaka sayısını ‘düzenlemenin’ yolunu böyle buldu /08 Kasım 2020 17:27

Bakanlık vaka sayısını ‘düzenlemenin’ yolunu böyle buldu

Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere test sayılarını azaltması ve ciddi yan etkileri bulunan ilaç tedavisini yoğunlaştırması için baskı yaptığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Koronavirüsle mücadele kapsamında test sayısı tüm dünyada artırılırken, Türkiye tüm diğer önlemleri almakta olduğu gibi bu konuda da farklı bir yol izliyor. Sağlık çalışanlarına bile rutin test yapılmayan ülkede şimdi de hekimlere, test sayısını azaltarak ilaç tedavisini yoğunlaştırma baskısı yapıldığı iddia edildi.

Başhekimler ve il sağlık müdürlükleri aracılığıyla hekimlere, “Covid- 19 polikliniğine bulaş korkusuyla gelenlere ve Covid-19 testi yapılmasına karşın henüz test sonucu çıkmamış yurttaşlarda hemen ‘hidroksiklorokin’ tedavisine başlayın” talimatı verildiği ileri sürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlık vaka sayısını ‘düzenlemenin’ yolunu böyle... Sonraki Haber >>

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:38