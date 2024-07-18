Bakanlık yetkilisinden kritik açıklama:

Polis Özel Harekât'ı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir devlet büyüğü edasıyla karşılanmıştı.



Ziyaret sırasında, Polis Özel Harekât Süleyman Karadeniz'in MHP Lideri Bahçeli’nin elini öpmesi olayında, MHP ve onun gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın emniyet ile nasıl iç içe olduğunu gözler önüne sermişti. Hala gündemde olan olayla ilgili, bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinden açıklama geldi.



Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan bakanlık yetkilisi, Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtladı. Yetkili, Karadeniz’in Ülkücü olmadığını belirtmiş.



Saymaz’ın yazısından ilgili kısım şöyle:



“Karadeniz’in davranışı İçişleri Bakanlığı’nı çok rahatsız etmiş. Bir bakanlık yetkilisi, ‘İzahı mümkün değil. O üniforma üzerindeyken, bu hareketi yapamaz’ dedi. Karadeniz’e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını sordum. ‘Resmi olarak işlem yapılmaz’ diye yanıt verdi. Bu yanıttan, sözlü uyarıldığını anlıyorum. Karadeniz, Bahçeli’nin elini öpmesini ‘Özel Harekat Dairesi’ne sekiz yıl sonra ilk kez gelmişti. Yaşına ve devlet tecrübesine hürmeten öptüm’ diye açıklamış. Karadeniz’in kriterine göre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hem yaşça hem devlet tecrübesi bakımından eli öpülesi insanlar. Bu siyasetçiler Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret etse Karadeniz onları da ellerinden öper mi? Asla.”