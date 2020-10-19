Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıkla ilgili yeni bir iddia: Covid hastalarında içeriği bilinmeyen ilaç denendi /19 Ekim 2020 09:03

Bakanlıkla ilgili yeni bir iddia: Covid hastalarında içeriği bilinmeyen ilaç denendi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı makalede, suç olmasına karşın, “içeriği belli olmayan bazı ilaçların 16 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde doğrudan denendiği” bilgisi yer aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı bir makalede suç olmasına karşın, “içeriği belli olmayan bazı ilaçların 16 Koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde doğrudan denendiğini” açıkladı. 

Emir, makalenin, Birinci’nin talebiyle yayımdan kaldırıldığını belirtti.

Emir, daha önce Türkiye’de resmi ilk Koronavirüs vak'asının 11 Mart’ta açıklanmasına karşın, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’nin imzasının bulunduğu bir bilimsel makalede, şubat ile mart arasında 24 vak'anın görüldüğüne ilişkin bildirim yapıldığını ortaya çıkarmıştı. 

Birinci ise makalede “şubat ile mart” ifadesinin “sehven yazıldığını” açıklamış ve makaleyi yayımdan kaldırtmıştı.

Emir, bu kez Birinci’nin araştırmacıları arasında yer aldığı ve yayımdan kaldırılan başka bir makalede ise “hastalar üzerinde deney yapıldığı” iddiasında bulundu. 

16 HASTADA HANGİ İLAÇ DENENDİ?

Cumhuriyet'in haberine göre Emir şunları dile getirdi: “Şuayip Birinci’nin bir başka uluslararası yayın organında ‘Novel Treatment Approach to the Novel Coronavirus (Covid-19) With a New Inhaler Theaurapetic’ başlığıyla yayımlanan makalesini daha yayımdan kaldırttığı anlaşılmıştır. Bu makalede Birinci ile birlikte toplam 16 araştırmacının ismi geçerken bazı araştırmacıların, şubat ayında Covid hastalarının tedavi edilmesine ilişkin makalede de yer aldığı görülmüştür.” 

Emir, makalenin detayları incelendiğinde birçok skandalın ortaya çıktığını belirterek, “Makalede verilen bilgilere göre 1 Mayıs 2020 ile 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında Covid-19’lu 16 hastaya ‘Yeni İnhaler Tedavisi (NIT)’ uygulanmış, hastalara akciğere yönelik ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verilmiştir. Makalede, NIT’nin bitki özlerinin terapötik dozlarda kullanılmasıyla oluşturulan bir çözüm olduğu ve patent koruması altında olduğundan içeriğinin açıklanmadığı ifade edilmiştir.” dedi.

MAKALE APAR TOPAR YAYIMDAN KALDIRILDI

Emir, içeriği bilim dışı uygulamalarla dolu olan ve diğer makalenin ortaya çıkmasının ardından apar topar yayımdan kaldırılan söz konusu makalede, Sağlık Bakan Yardımcısı’nın imzasının bulunmasının Türkiye açısından utanç verici olduğunu dile getirdi. 

Emir, “Söz konusu uygulama ayrıca Türk Ceza Kanunu 90'ıncı madde kapsamında İnsan Üzerinde Deney Suçu’na girerken, makalede imzası bulunan kişilerin bütün yazılarının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından incelenmesi ayrıca cumhuriyet savcılığının da konu ile ilgili adli soruşturma başlatması gerekmektedir.” denildi. 

Emir, konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyarak soru önergesi verdi.
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