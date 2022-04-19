Bakanlıklara bakın ne kadar elektrik faturası geldi

Artan enerji maliyetleri vatandaşları zorlarken bakanlıklara gelen elektrik faturası oranlarının da bir hayli arttığı gözlemlendi.





CHP’li İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in sorusu üzerine bakanlıkların fatura oranları cevap olarak ifade edildi.







Evrensel'de yer alan ve Damla Kırmızıtaş imzası taşıyan habere göre enerji fiyatlarındaki artış, bakanlık binalarının faturalarında astronomik rakamlar ortaya çıkardı. Aralık ayında 444 bin 294 TL ödeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ocakta yüzde 133,5’lik artışla 1 milyon 37 bin 495 TL elektrik faturası ödedi. Bakanlık binalarına milyonlarca lira fatura gelirken, 2021 yılında 2 milyon 776 bini mesken olmak üzere toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. enerji fiyatlarındaki artış, bakanlık binalarının faturalarında astronomik rakamlar ortaya çıkardı. Aralık ayında 444 bin 294 TL ödeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ocakta yüzde 133,5’lik artışla 1 milyon 37 bin 495 TL elektrik faturası ödedi. Bakanlık binalarına milyonlarca lira fatura gelirken, 2021 yılında 2 milyon 776 bini mesken olmak üzere toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi.

CHP’li İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Cumhurbaşkanlığı ve 17 bakanlığın elektrik ve doğal gaz faturalarını bilgi edinme kanunu kapsamında sordu. Ancak Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yanıt vermedi.Bakanlıkların neyi kimden gizlediğini soran Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanlığı mali istatistik bültenleri içinde de elektrik ve doğal gaz ödemelerinin belirtilmediğine dikkat çekti.Bu yılki fahiş artışlarla doğal gaz fiyatlarına yüzde 68-125, elektrikte ise yüzde 372-184 oranlarında zam yapıldığını kaydeden Özdemir, bakanlık faturalarındaki astronomik artışı açıkladı.