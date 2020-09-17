Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıkta Emine Erdoğan depremi /17 Eylül 2020 11:44

Bakanlıkta Emine Erdoğan depremi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ihalesiz yapılan "ışıklı direk işinin”, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni Veysel Baran’a ait 4A Pazarlama Şirketi’ne verildiği ortaya çıktı. Firmaya 98 bin lira ödenirken, söz konusu alım bakanlıkta “işin usulsüz yapıldığı” gerekçesiyle kriz çıkardı. Bunun üzerine çalışanların ifadesi alındı. 5 daire başkanını azledildiği iddia ediliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehir yolu üzerindeki kampusu için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca çevre aydınlatma revizesi için aydınlatma direği alım işi yapıldı. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, doğrudan “Bakanlık makamı” talimatıyla geldiği öğrenilen iş için, 4A Pazarlama AŞ adres gösterildi. 

EMİNE ERDOĞAN'IN KUZENİ VEYSEL BARAN

Adres gösterilen firmanın sahibi ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni Veysel Baran. Bakanlık ile iş görüşmelerini taraf olarak Baran’ın yaptığı, ancak resmiyette bir pozisyonunun olmadığı iddia edildi.

Emine Erdoğan'ın mutfağında 9 bin 640 liralık eviye bataryası kullanması sosyal medyada gündem olmuştu.
 
Firmadan, 16 adet aydınlatma direği sipariş verilerek firmaya KDV dahil 98 bin TL para ödendi.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya’nın, iş için ihale açmaması, doğrudan bakan talimatı ile firmaya ödeme yapması dikkati çekti. 

Bakanlık koridorlarında ise “direklerin daha ucuza alınabileceği” konuşulmaya başlandı.

PERSONELİN YAZILI İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine bakanlıkta 40’tan fazla personelin ifadesi alındı. Ayrıca Sarıkaya ile birlikte, aynı dairenin alt birimlerinde görev yapan Mali Hizmetler Daire Başkanı Ramazan Ata, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanı Kurtuluş Mengüloğlu, Sosyal İşler Daire Başkanı Ünal Kaya, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Çatakçı azledildi.

Sarıkaya’nın yerine ise Özel Kalem Müdür Vekili Bülent Sezgin getirildi.

Direk işinin, Bakan Pakdemirli’nin talimatıyla yapılmasına karşın, bürokratları yine Pakdemirli görevden aldı. Kararda Pakdemirli’ye yakın isim olan ve “gölge bakan” iddialarıyla gündeme gelen danışman Rıfat Tan Benadam’ın etkili olduğu iddia edildi.

WHATSAPP GRUBUNDA VEDA MESAJI

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Mengüloğlu önceki gün inşaat emlak dairesi başkanlığının WhatsApp grubundan görevden alındığını bildirerek veda mesajı paylaştı: “Yaklaşık iki saat önce görevime son verildiğini öğrendim, ayrılma yazımı da az önce tebellüğ ettim.” 
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