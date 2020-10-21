Bakanlıkta yeni bir iddia: Covid-19 hastalarını bakanlık izniyle kobay olarak kullandılar

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'nin araştırmacıları arasında yer aldığı makaleyle, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle "insan üzerinde deney" yapılarak suç işlendiğini söyledi. Emir, "Makaleyi ortaya çıkaralı 48 saatten fazla oldu, Sağlık Bakanı'ndan ses çıkmıyor, Sağlık Bakanlığı gerçekten bu çalışmaya izin vermiş mi? İzin vermediyse ve bu çalışma yapıldıysa, insan üzerinde deney suçunu işleyenler hakkında neden işlem yapılmıyor? Yok eğer ortada böyle bir çalışma yoksa bu 'yayın çetesi'ne karşı bir işlem yapılmayacak mı?" diye sordu.





CHP'li Emir, "içeriği belli olmayan bazı ilaçların 16 Coronavirus hastası üzerinde doğrudan denendi" bilgisinin yer aldığı araştırmanın yazarları arasında Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin olduğunu ve çalışmanın Sağlık Bakanı onayıyla yapıldığını belirterek Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapmasını istedi.





'HASTALARI KOBAY OLARAK KULLANDILAR'





Emir, konuyla ilgili olarak ANKA’ya şu açıklamayı yaptı:





"Sağlık Bakanı, Türkiye'de şubat ayında COVID-19 vakalarının tedavi edildiğini gösteren makalenin ortaya çıkması üzerine, 'sehven şubat yazılmış' diyerek yardımcısına sahip çıkmıştı. Şimdi ikinci makaleden de anlıyoruz ki aralarında Sağlık Bakan Yardımcısının da bulunduğu bir grup akademik suç örgütlenmesi, COVID-19 hastalarını kobay olarak kullanmış. Apar topar bu makaleyi de yayından kaldırtsalar da yine yakalandılar. Bu kez 'sehven' diye bir yalan da bulamadılar. Makalede 'Hastaları ikiye böldük, bir bölümüne ilaç verdik ama patent başvurusu nedeniyle içeriğini açıklayamayız' diyor. Sonra da 'Anadolu'da çok bilinen bir içerik ve sonuçları çok başarılı' diyorlar.”





'SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN VERMİŞSE, ORTADA BİR SUÇ VAR'





Emir, makalenin sadece bir kişinin bilimsel hazırlığı olmadığını, çalışma izninin Sağlık Bakanlığı'ndan alındığını vurgulayarak şunları söyledi:





"Bu sadece bir kişinin bilimsel hırsızlığı olsa bu sadece YÖK'ün sorunudur ve bu kişilerin yazdıkları tüm makalelerin, araştırmaların incelenmesi gerekir. Ama makalede 'Sağlık Bakanlığı’nın izni var' deniyor. Sağlık Bakanlığı bu izni vermiş ve bu çalışma gerçekten yapılmışsa o zaman ortada bir suç var. İnsan üzerinde deney yapmışlar. Millet canının derdinde, bunlar arada aşırma yayınlarla ya doçent, profesör olmaya çalışıyorlar, ya da 'insan üzerinde deney' suçunu işlemişler.”