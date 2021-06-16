Samanyolu Haber /Sağlık / Bakanlık'tan 35 yaş üzerine aşı müjdesi /16 Haziran 2021 19:50

Bakanlık'tan 35 yaş üzerine aşı müjdesi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzeri yurttaşlara aşı randevusunun açılacağını duyurdu.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzeri yurttaşlara aşı randevusunun açılacağını duyurdu.

Koca, bu bilgilendirmenin ardından şunları söyledi:

"Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu.

Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız.

Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.

Bu yaz salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz olacak. Hepimiz sevdiklerimizle arasındaki mesafeden kurtulacağız. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığının vaka tablolarına yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayılarımız düşüyor ancak 80 binden fazla vaka sayımız olduğunu göz ardı edemeyiz. Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile güvenli hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım."

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