Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan 45 daikikalık sokak lambası tasarrufu /28 Kasım 2021 15:41

Bakanlıktan 45 daikikalık sokak lambası tasarrufu

Kalıcı yaz saati tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği talimatı kamuoyuyla paylaştı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıyla “Cadde ve sokaklardaki aydınlatmalar sabah 30 dakika erken sönecek, akşam da 15 dakika geç yanacak” talimatını verdiğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan özel elektrik dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazıyla önümüzdeki günlerde genel aydınlatmanın uygulanacağı saatlerde değişiklik yapılacağı kaydediliyor. Edindiğimiz bilgiye göre sokak ve caddelerin aydınlatmaları sabahları 30 dakika erken bitirilip akşamları ise 15 dakika geç başlatılacak. Karanlık 45 dakika artacak” ifadesini kullandı.
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