Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan eczane ve marketlere denetim /12 Mart 2020 20:00

Bakanlıktan eczane ve marketlere denetim

Yeni tip Corona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinden sonra Ticaret Bakanlığı, yüksek fiyat artışlarına karşı eczane ve marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

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Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından 81 ilde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, gerek maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen denetimler; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

BAKAN PEKCAN UYARMIŞTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün düzenlenen toplantıda denetimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

* Ticaret Bakanlığı olarak maskede, tıbbi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu.

* Önceliğimiz halkın sağlığı ve makul bir fiyat üzerinden alışverişlerini yapması. Halkın istediği, normal piyasa fiyatlarına ulaşılabilir olması bakanlıklar olarak düşündüğümüz. Fırsatçılara biz bakanlık olarak göz açtırmayacağız.
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