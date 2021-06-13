Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan İBB’ye ‘Beltur’ ambargosu /13 Haziran 2021 19:44

Bakanlıktan İBB’ye ‘Beltur’ ambargosu

Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan BELTUR’a ambargo uyguladığı ortaya çıktı. Bakanlık, İstanbul’daki devlet hastanelerinde bulunan BELTUR’un işlettiği 48 kantinin kira sözleşmesini yenilemedi. Bu nedenle kantinler kapandı.

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BELTUR’un işlettiği toplam 48 kantin yaklaşık altı aydır kapalı tutuluyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kantin sözleşmelerinin yenilenmemesine tepki gösterdi. Karabat, “Hastane kantinleri altı aydır kapalı. Bundan kim zarar görüyor? Öncelikle bir kamu idaresi olan belediyemiz zarara uğratılıyor, en önemlisi de bu kantinlerden yararlanan vatandaşlar ve sağlık çalışanları mağdur ediliyor. Tahminimce kantinler üzerinden yine farklı hesaplar yapılıyor” dedi.

Karabat sözlerine şöyle devam etti:

“Halk Ekmek büfelerini açtırmayan, pandemi dönemindeki desteklerin üzerine çöken ve adeta belediye vatandaşa hizmet götüremesin diye uğraşan iktidar, bu sefer de kantinler üzerinden İBB’yi çalıştırmamak için uğraşıyor.

Yaşanan krizin temel sebebi bakanlığın sözleşmeleri yenilememesi. Bize gelen bilgiye göre bakanlık buraların boşaltılması için tebligat göndermiş. Normalde vatandaşa ucuz ve temiz hizmet götüren bu işletmeler kapatılıyor, hem de pandemi döneminde. Böylece vatandaşlar ve sağlık çalışanları işportacılara mahkûm ediliyor. Akılla izanla açıklanacak bir durum değil. Bu acizliktir.”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak da  kantinlerin kapalı olması nedeniyle yurttaşların ve sağlıkçıların hastanelere yerleştirilen otomatlardan alışveriş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Kavak, “Otomatlarda sağlıkçılara indirim yok, sıcak çorba ve tost gibi yiyeceklerin satılmasına da imkân yok. Ayrıca bu otomatlar özel bir şirkete ait ve bu şirketler kâr ediyorlar” dedi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç “Kantinler hasta yakınlarının ve sağlıkçılarının yararlandığı mekânlar. Hastanelerin kantinsiz bırakılması kabul edilemez. Bu o kadar rezil bir olay ki anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı.
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