Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan itiraf: Tedbir almadık... Nükleer Santral tehlike saçıyor! /25 Aralık 2019 10:32

Bakanlıktan itiraf: Tedbir almadık... Nükleer Santral tehlike saçıyor!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin tehlikelerinin araştırılması için verdiği soru önergesine yanıt geldi. Soru önergesine verilen yanıt Deniz Yavuzyılmaz'a gönderilmeden Milliyet gazetesine servis edildi.

SHABER3.COM

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her ne kadar soru önergeme verilen resmi yanıt bana gönderilmeden Milliyet gazetesine servis edilmiş olsa da, AK Parti'li bakanların nükleer santrallerin tehlikesini bir nebze anlaması bakımından önemli bir adım attırdık. Metsamor ve Akkuyu nükleer santralleri. Çok tehlikeli!'' ifadelerini kullandı.

TEHLİKE VAR!
Yavuzyılmaz'ın Metsamor Nükleer Santrali ile igili 'tehlike var mı?' soruna yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, 'tehlika var' ifadeleri kullanıldı. 

'TEDBİR ALDINIZ MI?'
Yavuzyılmaz'ın Metsamor Nükleer Santrali ile igili 'tedbir aldınız mı?' sorusuna Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıt verilmedi.


NE OLMUŞTU?
Iğdır'a 16 km, Ermenistan'ın Metsamor nükleer güç santrali. Çernobil'le aynı yıl 1977 yapımı, ömrünü 2005'te tamamladı, hala çalışmaya devam ediyor.

Metsamor sorununun ülkemize ve komşu ülkelere olan olası yıkıcı etkilerinin ayrıntılarıyla araştırılması ve uluslararası kamuoyu oluşturarak sorunun çözümü noktasında adım atılması için CHP 40 milletvekilinin imzasıyla bir Meclis Araştırma Önergesi vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlıktan itiraf: Tedbir almadık... Nükleer Santral... Sonraki Haber >>

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:10:11