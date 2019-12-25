Bakanlıktan itiraf: Tedbir almadık... Nükleer Santral tehlike saçıyor!





TEHLİKE VAR! Yavuzyılmaz'ın Metsamor Nükleer Santrali ile igili 'tehlike var mı?' soruna yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, 'tehlika var' ifadeleri kullanıldı.

'TEDBİR ALDINIZ MI?' Yavuzyılmaz'ın Metsamor Nükleer Santrali ile igili 'tedbir aldınız mı?' sorusuna Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıt verilmedi.



NE OLMUŞTU? Iğdır'a 16 km, Ermenistan'ın Metsamor nükleer güç santrali. Çernobil'le aynı yıl 1977 yapımı, ömrünü 2005'te tamamladı, hala çalışmaya devam ediyor.

Metsamor sorununun ülkemize ve komşu ülkelere olan olası yıkıcı etkilerinin ayrıntılarıyla araştırılması ve uluslararası kamuoyu oluşturarak sorunun çözümü noktasında adım atılması için CHP 40 milletvekilinin imzasıyla bir Meclis Araştırma Önergesi vermişti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her ne kadar soru önergeme verilen resmi yanıt bana gönderilmeden Milliyet gazetesine servis edilmiş olsa da, AK Parti'li bakanların nükleer santrallerin tehlikesini bir nebze anlaması bakımından önemli bir adım attırdık. Metsamor ve Akkuyu nükleer santralleri. Çok tehlikeli!'' ifadelerini kullandı.