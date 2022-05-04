Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan tarihi hata: Binlerce öğretmenin maaşı yıllardır yanlış yatırılmış /04 Mayıs 2022 10:32

Bakanlıktan tarihi hata: Binlerce öğretmenin maaşı yıllardır yanlış yatırılmış

Başöğretmen ve uzman öğretmen kadrolarının kayıtlara yanlış geçirildiği ortaya çıktı. Bu hata sebebiyle binlerce öğretmenin maaşının da yıllardır yanlış hesaplanarak ödendiği anlaşıldı.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 16 yıl önce bir kez tanıdığı hakla 83 bin 350 kişiyi uzman öğretmen, 100 kişiyi de başöğretmen yaptı. Öğretmenlik Meslek Kanunu yaklaşık 3 ay önce çıktı. Böylece, uzman öğretmenlere bin 310 lira, başöğretmenlere 2 bin 620 lira maaş farkı ödenmesi ilk kez yasal statüye kavuştu.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Bakan Mahmut Özer, “60 yıllık hayal gerçekleşti” sözüyle yasayı, öğretmenlere duyurmuştu. Oysa, MEB'in meslekte 7 yılını dolduran 83 bin 350 öğretmene verdiği ‘uzman öğretmen' ve 100 öğretmene verdiği ‘başöğretmen' kadrolarını bile yönetemediği, kendi açtığı incelemeyle ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLADI
Maaşı, 16 yıldır 250 lira ile bin lira yüksek yatan uzman öğretmen ve başöğretmenler olduğu gibi bu unvanı mahkeme kararıyla hak ettikleri halde eksik yatan on binlerce öğretmenin mağdur edildiği saptandı. MEB kayıtlarında, “uzman öğretmen” veya “başöğretmen” görünüp, 81 ilde tam tersi unvanlarla yer alan öğretmenlerle ilgili çelişkili durumu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ortaya çıkardı. 81 il valiliğini resmi yazıyla uyaran Vural, 13 Mayıs 2022'ye kadar başöğretmen-uzman öğretmen kadrolarının incelenip, MEB'e iletilmesini istedi. 83 bin 450 kadro tek tek inceleniyor.

HESAPLAR KARIŞTI
Resmi talimatta Genel Müdür Vural, “Bakanlık kayıtları ve valiliklerden gelen yazıların incelenmesi sonunda, mahkeme kararıyla sertifikası iptal edildiği halde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bazı öğretmenlere, uzman ve başöğretmen unvanı için eğitim öğretim tazminatı ödenmesine devam edildiği görüldü” diyerek, haksız ödemeye dikkat çekti. 

Bakanlık, valilik ve kaymakamlıklar aleyhine idari dava açıp kazanan ve mahkeme kararıyla ‘uzman öğretmen' ve ‘başöğretmen' unvanını hak eden öğretmenlere de dikkat çekerek, bu öğretmenlerin adlarına sertifika düzenlenmediği için mağdur olduğunun tespit edildiğini bildirdi, MEB ayrıca, bakanlık sistemi MEBSİS'de uzman öğretmen-başöğretmen görünen ama mali ve özlük haklardan yararlanmayan öğretmenler olduğuna dikkat çekti.

MAAŞLAR ARTACAK!
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki değişiklikle, 20 yılını dolduran 75 bin 669 kişi başöğretmenlik için başvurabilecek. MEB'de kadrosu olup doktoralı 2 bin 234 ve yüksek lisanslı 115 bin 257 öğretmenin “uzman öğretmenlik” için sınava girmeleri gerekmiyor. Uzman öğretmenlerin maaşı bin 310 lira ve başöğretmen maaşı 2 bin 620 lira artacak. 

KADRO VE MAAŞ DEĞİŞECEK
16 yıl önce meslekte 7 yılını dolduran 83 bin 350 kişi bir defaya mahsus uzman öğretmen ve 100 kişi de başöğretmen yapılmıştı. Yeni yasayla birlikte şimdi meslekte 10 yılını dolduran 496 bin 286 kişi uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen sayısı 579 bin 636'ya ve başöğretmen sayısı 75 bin 779'a çıkacak. Toplam 655 bin 415 öğretmenin kadro tipi ve maaşı değişecek. 

BAKANLIK KAYBETTİ
MEB aleyhine öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı ile ilgili 19 bin 107 dava açıldığını resmi yazıda anlatan Genel Müdür Cevdet Vural, davalardan çoğunun idare aleyhine sonuçlandığı, sadece 5 bin 434'ünün bakanlık lehine sonuçlandığı ve bu sertifikaların iptal edildiğini daha önce valiliklere bildirdikleri uyarısı da yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakanlıktan tarihi hata: Binlerce öğretmenin maaşı... Sonraki Haber >>

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:37