Bakın İngilizler'e göre Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?

"BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORLAR"





"ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK RAKİBİ ENFLASYON"





MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ





2023 seçimlerine doğru gidilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu ilan etti. Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından bu sefer de gözler Millet İttifakı'na çevrildi. 6'lı masa partilerinin kendi aralarındaki istişareleri devam ederken, dünyaca ünlü Financial Times gazetesinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili dikkat çeken bir analiz geldi.Merkez Bankası, rekor enflasyona rağmen sekiz ay sonra tekrar faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü. Financial Times'ta yer alan analizde bu durum, "Erdoğan, 2023 genel seçimleri öncesi büyümeyi teşvik etmek için yüzde 80'lik enflasyona rağmen 100 baz puanlık faiz indirimi ile piyasalarda 'şok etkisi' yarattı" ifadeleriyle özetlendi.Türkiye'nin, diğer merkez bankalarının aksi yönünde kararlar aldığının vurgulandığı analizde, ülkede ciddi bir fiyat artışına neden olan enflasyonun, Erdoğan'ın seçimdeki en büyük rakibi olduğunun altı çizildi.2021 yılının eylül ayında seri faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, yıl sonuna kadar 500 baz puanlık indirim yapmıştı. Böylece faiz yüzde 14'e düşmüştü. 2022'nin ilk 7 ayında faizi sabit bırakan Merkez, ağustos ayında sürpriz bir kararla faizi yüzde 13'e çekti.