Samanyolu Haber /Gündem / Bakın şehir hastahaneleri ile tüyü bitmemiş yetimin hakkını nasıl hortumluyorlar! /31 Ekim 2021 11:10

Bakın şehir hastahaneleri ile tüyü bitmemiş yetimin hakkını nasıl hortumluyorlar!

SES Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası, 2022 yılı sağlık bütçesini değerlendirdi. Değerlendirmede; şehir hastanelerinin 'bütçeyi hortumladığı' öne çıktı.

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AKP iktidarının her fırsatta 'överek' bahsettiği şehir hastanelerinin bütçeye olan etkisi b,r kez daha gözler önüne serildi. 2022'nin sağlık bütçesinin yüzde 19'unun ayrıldığı 13 şehir hastanesine 2024 yılına kadar ödenecek yıllık kira bedeli ile 59 hastane yapılabilir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Özdemir Uğurlu, Meclis’e sunulan 2022 yılı sağlık bütçesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

'ŞEHİR HASTANELERİ BÜTÇEYİ HORTUMLUYOR'

Bütçenin yüzde 19’unun 13 şehir hastanesine ayrıldığını vurgulayan Yalçınkaya, “Öbür taraftaki yüzde 81 de 27 bin ASM ve 895 hastaneye ayrılmış. Yani şehir hastaneleri sağlığa ayrılan bütçeyi hortumluyor” yorumunu yaptı. Yalçınkaya, “Erzurum Şehir Hastanesi kamu kaynaklarıyla yapılmış, 979 milyon liraya mal olduğu açıklanmıştı. 2022 bütçesinde şehir hastanelerinin sadece kirasına ayrılan bütçeyle 14 tane Erzurum Şehir Hastanesi yapılabiliyor. 2021’den 2024’e dört yıl için şehir hastanelerine ayrılan kira bedeliyle ise 59 tane Erzurum Şehir Hastanesi yapılması mümkün. 59 hastane demek, bugün bizim tüm hastanelerimizin yüzde 5’i demek oluyor. Yani mevcut hastanelerimizin yüzde 5’i şehir hastanelerinin kiralarıyla yenilenebilir” bilgisini paylaştı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Özdemir Uğurlu da bütçenin verimli kullanılmadığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Başka ülkelerin ekonomilerini bozduğu düşüncesiyle vazgeçtiği bir projeyi biz sürdürmeye çalışıyoruz. SMA aileleri eylemler yapıyorlar, çocuklarının kullanacağı ilaçların paralarının ödenmesini istiyorlar. Bu ailelerin istediği para, şehir hastanelerine aktarılan paranın yanında çok küçük. Bunun yanında bir sürü ilaç da geri ödeme listesinden çıkarıldı. Şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini kendisine çeken ve hizmeti azaltan bir sistem.”
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