Bakır altının tahtına göz dikti

2021'de 300 bin tonluk üretim açığının gelecek 6 ila 12 aylık dönemde bakır fiyatlarını ton başına 8 bin dolar seviyesine çıkarabileceği belirtiliyor.





Aralarında Max Layton'ın bulunduğu Citigroup analistleri, bakır fiyatındaki artış için, "Yüzde 30 ihtimal taşıyan bu görünüm, tutucu stok/üretici marjı varsayımlarına ve sınırlı maliyet enflasyonuna dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Citi analistleri, bakır fiyatları için baz senaryo tahminlerinin 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde ton başına 6 bin 500 dolar, 2021'in 1'inci ve 2'nci çeyreğinde aynı seviye ve takip eden iki çeyrekte 6 bin 600 dolar olduğunu kaydetti.





2018 YILI HAZİRANDAN BU YANA EN YÜKSEK FİYAT





Bakır fiyatları 1 Eylül'de Londra Metal Borsası'nda (LME), düşen stoklar ve metallerde görülen geniş tabanlı yükselişin desteği ile ton başına 6 bin 830 dolara kadar çıkarak 2018 yılı haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.





LME bakır 8 bin dolar seviyesinin üzerinde en son 2013 yılında işlem görmüştü.





Citigroup analistleri ayrıca, ham petrol, bakır ve paladyumun güçlü toparlanma senaryosunda en az yüzde 30 yukarı potansiyel taşıdığını ve petrol ve metallerin reflasyon dönemlerinde varlık sınıflarına göre daha iyi performans gösterme eğilimi taşıdıklarını belirtti.