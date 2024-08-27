Samanyolu Haber /Gündem / Bakırköy'de feci kaza! Alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi /27 Ağustos 2024 13:57

Bakırköy'de feci kaza! Alt geçide çarpan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi

İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği üst geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Seyir halindeki TIR alt geçide çarparak İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 8 yolcu yaralandı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Geçtiğimiz mart ayında da Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.
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