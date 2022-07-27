Bakkal açıp kapatır gibi fakülte açıp kapatılıyor

Türkiye'de plansız ve programsız bir şekilde yürütülen eğitim sisteminin çatısı üniversitelerin fakülteleri adeta basit bir bakkal gibi açılıp kapatılıyor. Bu yıl kapatılan fakültelerin çoğu Fen Edebiyat Fakülteleri olurken, yeni açılan fakültelerin çoğu da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi oldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes Üniversitelerinde “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” kurulurken, ayrıca 12 yeni Fen Fakültesi de kuruldu.





İstanbul Bilgi ve Marmara Üniversitelerinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi; Nişantaşı Üniversitesi‘ne Sağlık Bilimleri Fakültesi eklendi.





Kapatılan 16 fakültenin 15’i Fen Edebiyat Fakülteleri oldu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi‘nde ise Teknoloji Fakültesi kapatıldı. Kararla ayrıca Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu‘nun adı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değişti. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi ve Kilis 7 Aralık Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinin adı Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi olarak değiştirildi.







