Samanyolu Haber /Gündem / Baklava mı, sütlaç mı? /20 Mart 2021 16:03

Baklava mı, sütlaç mı?

Türkiye'nin kasvetli gündemi jet hızıyla değişirken gastronomi yazarı Vedat Milor sosyal medyada ses getiren yeni bir anket yaptı. Baklava mı sütlaç mı sorusunu soran Milor'un anketine çok sayıda kişi katıldı. Anketin devam ettiği öğle saatlerinde baklava sütlaçtan 7 puan öndeydi.

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Türkiye her yeni güne farklı gündemlerle giriyor. Siyaset arenasında ağır gündem maddeleri bir birini kovalarken gastronomi yazarı Vedat Milor sosyal medya hesabından "Baklava mı sütlaç mı? diye sordu. 

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" anketi büyük ilgi çeken yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu sefer takipçilerine sütlaç ve baklava arasında kalsalar tercihlerinin hangisi olduğunu sordu. Anketin devam ettiği öğlen saatlerinde baklava sütlaçtan 7 puan öndeydi.

"Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, şöyle devam etti: "Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak."

Henüz oylama sürerken anketin devam ettiği öğlen saatlerinde durum şöyleydi: 

Sütlaç: Yüzde 46,3
Baklava: yüzde 53,7. 
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