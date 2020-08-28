Bakteriler 3 yıl uzayda canlı kaldı

Bu süre örneğin Mars ve Dünya arasındaki mesafeyi bir cismin üzerinde kat etmek için yeterli.







Araştırmayı gerçekleştiren Japon bilim insanları Çarşamba günü yaptıkları açıklamada 'panspermia teorisi' olarak bilinen senaryonun yaşamın başlangıcına ilişkin gerçekçi bir olasılık olduğuna dair sağlam bir temel oluştuğunu duyurdular.





Uluslararası Uzay İstasyonunda üç yıl





Bu teoriyi test etmek için araştırmacılar Deinococcus isimli radyasyona dirençli bir bakteriyi dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolladı. Dünya yüzeyinden 400 km yukarıda yer alan bu istasyonun dış çeperine yerleştirilen bakteriler güneşin direk ışınları, aşırı soğuk, vakum veya kozmik ışınlara ve radyasyona karşı korunmadılar.





Üç yıl boyunca uzayın sert koşullarında bu şekilde bekletilen bakterinin önemli bir kısmının hala hayatta olduğu görüldü.





AFP'ye konuşan Tokyo Üniversitesi Yaşam Bilimleri Profesörü Akihiko Yamagaşi "Laboratuvarda yürüttüğümüz testlerden dayanacağını biliyorduk, ancak yine de gerçek testi geçmiş olması beni rahatlattı" dedi.





Yamagaşi ve ekibi şimdi aynı testi Van Allen radyasyon kemeri olarak isimlendirilen bölgenin ötesinde gerçekleştirmek ve bu şekilde çok daha gerçekçi sonuçlar elde etmek istiyor.



